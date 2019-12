Mit ihrem gleichnamigen Album kamen Rammstein 2019 bei ihren Fans gut an. Kein Langspieler verkaufte sich in diesem Jahr öfter. (Jens Koch)

2019 neigt sich dem Ende zu - Zeit, das letzte Musikjahr Revue passieren zu lassen. Dabei kristallisiert sich auf Basis der Verkaufszahlen von GfK Entertainment ein deutlicher Sieger heraus: Rammstein. Die Rocker um Frontmann Till Lindemann belegen mit mehr als 260.000 verkauften Alben (inklusive Downloads uns Streams) den ersten Platz der deutschen Albumcharts.

Wie schon in den letzten acht Jahren stehen damit auch 2019 wieder deutschsprachige Künstler an der Spitze. Neben Rammstein komplettieren Sarah Connor mit ihrem Album „Herz Kraft Werke“ und Udo Lindenberg mit „MTV Unplugged 2 - Live vom Atlantik“ die Top 3. Außerdem platziert sich neben weiteren deutschen Künstlern wie Andrea Berg und Kontra K mit dem britischen Popstar Ed Sheeran („No. 6 Collaborations Project“) auch ein internationaler Act in den Top 10.

Kürzlich gewann Sarah Connor einen Bambi. Nun darf sich die Sängerin auch über den zweiten Platz in den Albumjahrescharts freuen. (2019 Getty Images/Andreas Rentz)

In den Single-Charts lässt sich ebenfalls ein Trend erkennen: Frau ist Trumpf. An fünf der sieben erfolgreichsten Liedern 2019 waren Frauen beteiligt. Mit dabei sind unter anderem die Australierin Tones And I („Dance Monkey“, Platz zwei), die deutsche Rapperin Juju („Vermissen“, Platz vier) und Senkrechtstarterin Billie Eilish mit ihrem Hit „Bad Guy“ auf dem sechsten Platz. Unangefochten an der Spitze steht derweil der US-Rapper Lil Nas X mit seinem Track „Old Town Road“, der vier Wochen auf Platz eins verweilte und sich insgesamt 19 Wochen in den Top 10 halten konnte.