Niko Griesert heißt der neue "Traummann", der auf RTL 22 Single-Ladys den Kopf verdrehen soll. (TVNOW / Ruprecht Stempell)

Corona wirbelt nicht nur die Wirtschaft und damit auch die TV-Branche durcheinander. Auch das zwanglose Flirten sowie Kennen- und Lieben-Lernen von Mitmenschen unterliegt in diesen Zeiten natürlich strengen, arg unromantischen Kontaktbeschränkungen. Wie gut, dass man zumindest auf der Mattscheibe dieser Trostlosigkeit ein wenig entkommen kann - mit den neuen Folgen der mittlerweile elften „Der Bachelor“-Staffel. Trotz allem wird in den neun Folgen geschmachtet und gebusselt wie in guten alten Zeiten.

Wird sich der Rosenmann an der Quoten-Front endlich wieder behaupten?

Die Pandemie-Bedingungen machten auch bei der RTL-Vorzeigereihe nicht Halt: Weil Auslandsdrehs - siehe das in diesem Jahr in Australien abgesagte „Dschungelcamps“ - logistische Albträume wären oder oft schlicht nicht möglich sind, spielt sich das Liebeswerben erstmalig nicht im sonnigen Süden, sondern in heimischen Landen ab. Doch auch die etwas robusteren Rosensorten können sich natürlich sehen lassen.

Am Aufbau der TV-Balz macht RTL keine Abstriche: Der vom Sender vorab zum „Traummann“ erklärte neue Bachelor Niko Griesert solle 22 liebeswilligen Single-Damen den Kopf verdrehen. Dabei geht es mal wieder um die alte Frage: Wer fühlt wirklich, und wer spielt nur gekonnt? Durchsetzen kann sich nämlich wie üblich nur eine Rosen-Lady.

Quotentechnisch ist bei dem etwas in die Jahre gekommenen Dating-Format 2021 wieder Luft nach oben: Im Staffeldurchschnitt lief es für die Reihe in der zehnten Staffel mit 16,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer zwar gut, gleichzeitig war das der niedrigste Marktanteil seit vielen Jahren. Die Fan-Basis ging in absoluten Zahlen besonders stark zurück: 2020 fesselte der „Bachelor“ durchschnittlich 2,41 Millionen Menschen vor die TV-Geräte, im Jahr zuvor waren es noch rund 400.000 mehr gewesen.