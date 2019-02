Ilka Brecht moderiert das ZDF-Magazin "Frontal 21". In einem Interview kam nun der deutsche IS-Dschihadist Martin Lemke zu Wort. Ihm wird vorgeworfen, für den IS gefoltert und womöglich getötet zu haben. (ZDF / Svea Pietschmann)

Mehr als 1.000 Menschen aus Deutschland haben sich nach Angaben des Bundesinnenministeriums seit 2013 Dschihadisten-Milizen in Syrien und Irak angeschlossen. Einer von ihnen ist Martin Lemke. Ihm wird vorgeworfen, unter dem Namen Abu Yasr al-Almani gefoltert und womöglich gemordet zu haben. Im exklusiven Interview mit dem ZDF-Magazin „Frontal 21“ verteidigte sich der 28-Jährige nun: „Es gibt keinen Beweis, dass ich irgendjemanden getötet habe, ich habe niemanden bekämpft.“ Zwar habe er für den Geheimdienst des IS gearbeitet, allerdings lediglich im Technischen Büro. Mit Folter hätte der Mann aus Sachsen-Anhalt nichts zu tun gehabt, so seine Aussagen, die das ZDF nun auch in einer Pressemitteilung öffentlich machte.

Gesundheitlich wirkte Lemke im Interview angeschlagen. Ihm würden eine Lungenentzündung, Herzprobleme und Durchfall zu schaffen machen, beklagte sich der gelernte Schweißer. „Die Situation im letzten halben Jahr war sehr schlecht“, berichtete Lemke. Trotz des Ermittlungsverfahrens, das die Bundesanwaltschaft gegen ihn führt, sei er „kein gefährlicher Mensch“, sagte der 28-Jährige. Ferner sei er davon überzeugt, „Deutschland zu helfen“. Zum Islam konvertierten Deutschen wolle er „die Augen öffnen, dass sie nicht denselben Fehler begehen wie wir, verblendet zu diesem IS zu gehen“, eröffnete Lemke im Interview.

Seit Anfang des Jahres lebt Martin Lemke als Gefangener in einem Lager in der Grenzregion von Syrien und dem Irak. Dort wurde er von Soldaten der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) festgenommen.