Nachdem sie 2017 gemeinsam mit Rapper Fatoni das Album "Alle Liebe nachträglich" veröffentlichte, ist Mine jetzt wieder solo unterwegs. Ihr neues Werk heißt "Klebstoff".

Spätestens seit Mine vor zwei Jahren mit Rapper Fatoni das Duett-Album „Alle Liebe nachträglich“ veröffentlichte, sind ihr Name und ihre Musik in der Szene weitläufig bekannt. Das liegt zum einen an der sehr umtriebigen HipHop-Kultur mit all ihren Magazinen und vielgeklickten YouTube-Videos. Zum anderen gab sich die Musikerin mit diesen Songs sehr viel nahbarer als früher. Ohne künstlerischen Anspruch einzubüßen, legte Mine jene Verkünstelungen ab, die ihre zwei Vorgängeralben teilweise schwer greifbar machten. Auch abseits großstädtischer Szeneviertel verstand man die gemeinsamen Abhandlungen über (auslaufende) Beziehungen. Auf ihrem neuen Soloalbum „Klebststoff“ gelingt es der 33-Jährigen, ihren musikalischen Weitblick mit dieser frisch angeeigneten Zugänglichkeit zu vereinen.

Dieses Zusammenspiel zu meistern, ist für Mine gewiss eine Herausforderung. Akademisch ausgebildet in sowohl Jazzgesang als auch Pop-Komposition und -Produktion, mit diversen Rap-Zusammenarbeiten tief verwurzelt in dieser Szene sowie mit einem unaufdringlichen Mitteilungsbedürfnis ausgestattet, stehen ihr alle Wege offen. Sich dem Publikum für eine bessere Chartplatzierung anzubiedern, kommt aber nicht infrage. „Ich schreibe einen Hit“, singt sie deutlich angelehnt an den Einstieg von „Alles nur geklaut“ (Die Prinzen) in „Einfach so“. Und löst dann auf mit: „Und ich zeige ihn dir nicht“. Kommerzieller Erfolg ist für die künstlerisch ambitionierte Musikerin nach wie vor zweitrangig.

Mine behält ihre Eigenheiten, schafft auf "Klebstoff" aber auch mehr Platz für Zugänglichkeit. (Simon Hegenberg)

Mit Wucht gegen Einfachheit

Der Titel „Nichts“ beispielsweise beginnt mit nagenden Tastentönen, breitet sich dann wabernd-leiernd aus und erzeugt mit seinen militärisch anmutenden Trommelschlägen schließlich eine unbedingte Dringlichkeit. Dazu der Gesang, der mal klar, mal hallig ein verflossenes Gegenüber in knapp drei Minuten an die Wand nagelt. In „Du kommst nicht vorbei“ lässt Mine Dudelsäcke quieken und würgt sie mit Bass und Trotzigkeit wieder ab. In vielen Songs mutet die instrumentale Mixtur zunächst wild an, um sich dann doch durchaus poppig zusammenzufügen. Der ganzheitliche Ansatz mit Songwriting, Komposition und Produktion aus einer Hand schlägt auf voller Länge durch, schafft Persönlichkeit und sorgt für kurzweilige 35 Minuten.

Ihre bisherigen Lieder arrangierte Mine stets für ein Orchester neu, um damit 2013 (Mannheim) und 2018 (Berlin) beeindruckende, jeweils auch auf DVD erhältliche Auftritte hinzulegen. Dafür böten sich auch die Songs auf „Klebstoff“ an. Sie sind vielschichtig in jeder Hinsicht, zurückschrecken muss vor ihrer Dichte aber niemand. „Klebstoff“ ist weder verschroben noch arrogant, und Mine spricht auch nicht in irgendwelchen Hipster-Codes. Die textlichen Feinheiten erschließen sich jedem, der genau genug hinhört. Der Drahtseilakt zwischen Anspruch und Zugänglichkeit ist geschafft.