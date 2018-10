Der Badestrand von Triest. (Alvise Armellini/dpa)

Ein 48-jähriger Deutscher hat in der italienischen Hafenstadt Triest 24.000 Liter Meerwasser in Zisternen gepumpt, die in einem Laster gelagert waren. Ein Passant hatte den Mann dabei beobachtet und die Polizei alamiert. Die forderte ihn anschließend auf, das Wasser wieder ins Meer zu befördern und brummte ihm noch eine Strafe von 1549 Euro auf.

Das Abpumpen von Meerwasser in diesen Mengen ist illegal. Der Deutsche gab an, er hätte das Wasser für ein Aquarien-Geschäft in Bayern gebraucht. (hee)