Starker ZDF-Dreiteiler "Der gleiche Himmel": Ostagent Lars Weber (Tom Schilling) hat es auf die einsame, ältere NSA-Mitarbeiterin Lauren Faber (Sofia Helin) abgesehen. (ZDF / Bernd Schuller)

Sie wollen einen ganzen Tag lang Dramen und Komödien rund um die beiden Deutschlands, existent zwischen 1949 und 1990, sehen? Kein Problem, einfach 3sat einschalten. Ab 8.20 Uhr („Romeo und Jutta“) setzt es hier Geschichten rund um die Teilung, Klassenkampf und schwierige Wiedervereinigung. Natürlich mit einer Menge menschlichem Schicksal. Die Primetime besetzt dabei Oliver Hirschbiegels ZDF-Dreiteiler „Der gleiche Himmel“, der am Stück zwischen 20.15 Uhr und 0.50 Uhr das Programm dominiert.

Erzählt wird die Geschichte des DDR-Romeo-Agenten Lars Weber (Tom Schilling), der sich im Berlin des Jahres 1974 an eine Geheimnisträgerin (Sofia Helin, „Die Brücke“) der West-Alliierten heranmacht. Die von Hirschbiegel („Der Untergang“) inszenierten 270 kinoreifen TV-Minuten erzählen jedoch mehr als dies. Das von der britischen Drehbuchautorin Paula Milne („Die Kinder“) klug getuschte Figuren-Ensemble zeichnet ein Ost-West-Gesellschaftspanorama, wie man es im deutschen TV noch nicht gesehen hat.

Ein Traum von einer West-Wohnung des Jahres 1974: Der junge Ost-Agent Lars Weber (Tom Schilling) ist in seiner falschen Identität angekommen. (ZDF / Bernd Schuller)

1974 wird (West-)Deutschland Fußballweltmeister. Und das nach einer 0:1-Niederlage gegen die DDR in der Vorrunde. Entspannungspolitiker Willy Brandt muss wegen eines Ost-Spions in seiner Nähe zurücktreten, während US-Präsident Richard Nixon über Watergate stolpert. Es war die Hochzeit des Ost-West-Konfliktes, und von jenem erzählt Oliver Hirschbiegels furioser Dreiteiler spannend, aber auch subtiler als beinahe alles, was man bisher aus Deutschland zum Thema sah, wenn man vom Ausnahmefilm „Das Leben der Anderen“ einmal absieht.

Im Westen ist man auch nicht glücklicher ...

Der dunkel schillernde Ralf Müller (Ben Becker) ist Lars Webers Führungsoffizier im Westen Berlins. (ZDF / Bernd Schuller)

Da ist der ambitionierte junge DDR-Spion (Schilling), der seinen Vater Gregor (Jörg Schüttauf) stolz machen will. Jener Gregor ist ein eher kleines Rädchen bei der Stasi. Mit der Zeit kommen dem prinzipientreuen, sanften Mann Zweifel an der Legitimation seiner Spitzel- und Kontrolltätigkeit. Ein paar Türen weiter eines Ostberliner Wohnblocks leben die Webers (Anja Kling, Godehard Giese) mit ihren beiden Töchtern. Die jüngere, Klara (Stephanie Amarell), wird als Leistungsschwimmerin mit Hormonen vollgestopft. Ihre ehrgeizige Mutter kehrt die beängstigende Nebenwirkungen der Behandlung jedoch lieber unter den Teppich. Der freigeistige homosexuelle Lehrer Axel Lang (Hannes Wegener) verliebt sich in einen Briten und denkt über Flucht nach. Das Tunnelprojekt einiger anderer Schwuler - in der DDR waren sie offiziell „anerkannt“ - klingt da ziemlich interessant.

Parallel tobt im Westen das grell-bunte Leben der 70-er, ohne dass die Menschen dort deswegen glücklicher wären. Der undurchsichtige Ralf Müller (Ben Becker), Führungsoffizier des Romeo-Agenten in Westberlin, genießt zwar Fast Food und andere Luxusgüter des Kapitalismus, philosophiert aber gegen ein System ohne Werte, in dem der Mammon als einzige Bezugsgröße dient. Ganz prima ist sie, diese ambivalente, wortkarge, gruselige Figur, die sich - ganz unüblich für das deutsche TV - nicht ständig selbst erklären muss, weswegen sich dieser Dreiteiler viele seiner Geheimnisse lange Zeit bewahrt.

Der sanfte Stasi-Mann Gregor Weber (Jörg Schüttauf) pflegt in seiner Freizeit verletzte Vögel gesund. (ZDF / Bernd Schuller)

Doch zurück in den Westen: Da wird von zwei Freundinnen erzählt, der jüngeren Deutsch-Amerikanerin Sabine Cutter (Friederike Becht, „Parfum“) und der etwas älteren Lauren Faber (Sofia Helin, die sich hier verblüffend von der autistischen sexy Lederhosen-Ermittlerin aus „Die Brücke“ in eine einsame, ältliche Sekretärin verwandelte). Die sexuell ausgedorrte Lauren hat eine gescheiterte Ehe hinter sich und lebt in einer frustrierenden Zweier-WG mit ihrem rebellierenden halbwüchsigen Sohn. Da Sabine und Lauren auf der alliierten Horchstation auf dem Teufelsberg arbeiten, hat der Osten die Ältere der beiden als ideales Ziel für die Avancen des jungen Agenten Lars ausgeguckt.

21 Stunden BRD-DDR-Filme am Stück

Junger Mann mit alter Seele? Lars Weber (Tom Schilling) gibt vor Opern-Fan Lauren Faber (Sofia Helin) den sensiblen Kavalier. (ZDF / Bernd Schuller)

Selbst wenn Figuren wie die junge DDR-Schwimmerin, ihre ehrgeizige Mutter oder der Stasi-Mitarbeiter mit Zweifeln von Paula Milne ein wenig exemplarisch angelegt wurden, haben die Figuren der britischen Autorin allesamt genug Tiefe, Überraschungsmomente und Klasse, um sich von vergleichbaren deutschen TV-Film- oder Seriencharakteren abzusetzen. Hinzu kommt die Kamera von Judith Kaufmann („Elser“, „Vier Minuten“), die dem dramatischen Agentenreigen einen hohen, geradezu sinnlichen Schauwert verleiht. Auch Szenenbild und Ausstattung gebührt ein Sonderlob.

Ebenfalls im 3sat-Feiertagsprogramm zur Deutschen Einheit: der ZDF-Dreiteiler „Honigfrauen“ (2017), der - ebenfalls am Stück - zwischen 15.45 Uhr und 20.15 Uhr gesendet wird, sowie zwei „Perlen“ im Nachtprogramm: Matti Geschonnecks Romanverfilmung „Boxhagener Platz“ um 0.50 Uhr sowie die sehenswerten Komödien „Kundschafter des Friedens“ (2016) von Robert Thalheim und „Willkommen bei den Honeckers“ mit einem Martin Brambach - als Honecker - in Höchstform.