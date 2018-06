TV-Bäcker und Food-Kolumnist René Oliver sucht ab diesem Sommer den leckersten Kuchen. In "Hauptsache süß" reist er durch Deutschland und stattet Hobbybäckern einen Besuch ab. Welches Gebäck schmeckt wohl am besten? (MG RTL D / Nikolaj Georgiew)

Es wird lecker auf RTL! Nachmittags zur Kaffee- und Kuchenzeit soll im Sommer eine neue Backsendung ausgestrahlt werden. Unter dem Namen „Hauptsache süß“ sucht TV-Bäcker und Food-Kolumnist René Oliver nach den besten Kuchen- und Backrezepten. Damit versucht RTL an die süßen Erfolge von anderen Sendern wie SAT.1 („Das große Backen“) oder SWR („Lust auf Backen“) anzuknüpfen.

Auf einer Reise durch ganz Deutschland besucht René Oliver Hobbybäcker, um ihnen beim Backen ihres besonderen Naschwerks wertvolle Tipps zu geben. Dabei treten pro Sendung vier Bäcker aus einer Region gegeneinander an. Gelernter Bäcker muss man dafür allerdings nicht sein. Ganz im Gegenteil. Egal, ob es ein altes Rezept aus Omas Backbuch oder ein selbst kreierter Kuchen mit einer eigenen Geheimzutat ist - das Motto ist hier: Hauptsache, es schmeckt!

Aber nicht nur das Backen steht hier im Vordergrund, sondern auch der Bäcker selbst. Interessant ist doch, woher das Rezept stammt, warum die Bäcker gerne backen und was denn jetzt nun die Geheimzutat ist! Am Ende jeder Sendung wird das Gebäck von einer Jury aus Kuchen-Essern aus der Region beurteilt. Der Wochensieger erhält 1.000 Euro und einen Platz in René Olivers Lieblings-Rezepte-Sammlung.