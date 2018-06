Max Giermann macht auf Einstein: Er sucht "Deutschlands cleverste Kids". (MG RTL D / Guido Engels)

Mit eigenen Formaten zum Erfolg: RTL hat seinen Plan für die neue TV-Saison vorgestellt und setzt damit weiterhin auf Eigenproduktionen. Doch statt seine Fiction-Offensive weiter zu forcieren, schwenkt der Privatsender nun auf neue Showformate um, mit denen das Publikum zur Primetime erobert werden soll. Ob das gelingt?

Die RTL-Fiction-Projekte wie „Beck is Back“ und „Sankt Maik“ verbuchten bislang nur bescheidene Erfolge. Daher zeichnet sich nun ein Stimmungsumschwung beim Sender ab: Neue Showformate werden den Großteil des Herbst- und Winterprogramms zur Primetime ausmachen. Dafür hat sich RTL prominenter Unterstützung versichert: Moderatorin Sylvie Meis bekommt mit „Sylvies Dessous Models“ ihr eigenes Beauty-Format spendiert. Dort sucht sie nach einem passenden Werbegesicht für ihre Wäsche-Kollektion.

Günther Jauch (links), Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk dürfen die neue RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" moderieren. Wer moderieren darf, soll sich jeweils zu Showbeginn als Überraschung für alle beteiligten entpuppen - zur Freude des Publikums. (MG RTL D / Stefan Gregorowius)

Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk dürfen das Projekt „Denn sie wissen nicht, was passiert“ stemmen. Der Clou dabei: Wer von den dreien moderiert, offenbart sich immer erst zu Beginn der Show. „Einstein Junior - Deutschlands cleverste Kids“ stellt hingegen ein klassisches Unterhaltungsformat für die ganze Familie dar - moderiert von Max Giermann. Mit „Sing mit mir“ wagt sich RTL dann auf musikalisches Terrain: In der Adaption des britischen Quotengaranten „All together now“ müssen sich die Casting-Kandidaten vor einer 100-köpfigen Jury aus Chormitgliedern behaupten.

Körperlich anstrengend wird's dann unter extremer Hitze bei „Showdown - Die Wüsten-Challenge“: Grenzerfahrungen satt mit Patrick Esume. Und in „Jenke Über Leben“: Darin begibt sich Extrem-Reporter Jenke von Wilmsdorff mit einem Promi-Kollegen auf ein Survival-Abenteuer. Zudem wollen Frank Buschmann und Ralf Schmitz die Impro-Comedy mit „Hotel Verschmitzt“ aus ihrem Nischendasein zurückholen. Komplettiert wird das Ganze durch den Erwerb von Fußball-Übertragungsrechten: RTL zeigt acht bis zehn Spiele der deutschen EM-Quali, zudem wurden Lizenzen für Freundschaftsspiele eingekauft. Ob sich die Neuausrichtung bezahlt macht, zeigt sich ab Herbst.