Deniz Naki (dpa)

Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach nächtlichen Schüssen auf den deutsch-türkischen Fußballprofi Deniz Naki auf der A4 wegen versuchter Tötung gegen Unbekannt. Auf den Wagen des 28-Jährigen seien auf der Autobahn bei Düren in der Nacht zu Montag aus einem Auto heraus mehrere Schüsse abgegeben worden, sagte die Aachener Staatsanwältin Katja Schlenkermann auf dpa-Anfrage. "Wir ermitteln in alle Richtungen." Auch eine politisch motivierte Tat sei nicht auszuschließen. "Wir nehmen die Angaben von Herrn Naki sehr ernst."

Der aus Düren stammende Ex-Spieler der deutschen U21-Nationalmannschaft gilt als Kritiker der türkischen Regierung und vermutet hinter dem Angriff einen politischen Hintergrund.

In der Online-Ausgabe der "Welt" spricht der unverletzt gebliebene Naki von einem "Mordanschlag", zwei Schüsse hätten sein Auto getroffen, er sei in Todesangst gewesen. Die Schüsse seien aus einem schwarzen Kombi abgefeuert worden, der auf der linken Spur etwas zurückgesetzt gefahren sei. Im Onlinemagazin "Bento" sagte der Fußballer: "Ich glaube, dass es hier um eine politische Sache geht". In der Türkei sei er "eine laufende Zielscheibe, weil ich mich pro-kurdisch äußere". Der Profi - einst beim FC St. Pauli und SC Paderborn unter Vertrag - spielt aktuell beim Drittligisten Amed SK in der Kurdenmetropole Diyarbakir in der Türkei.

Die Polizei in Aachen hatte zuvor mitgeteilt, auf der A4 sei auf ein fahrendes Auto ein Schuss abgegeben worden, der Fahrer sei unverletzt geblieben. Zur Identität des Beschossenen gab es zunächst keine Angaben. Auch die Hintergründe des Zwischenfalls waren zunächst unklar. Die Hamburger Linke-Politikerin Cansu Özdemir berichtete auf Twitter von dem Vorfall.

Naki wurde in der Türkei im Mai 2017 zu einer 18-monatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Ihm wurde Terrorpropaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK vorgeworfen.

Im Sommer vergangenen Jahres wurde Naki dem Bericht zufolge während eines Spiels von einem Zuschauer zusammengeschlagen. (dpa)