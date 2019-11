Path of Exile 2

„Diablo 4“ bekommt Konkurrenz: „Path of Exile 2“ angekündigt

teleschau

Blizzard versetzte die Community durch die Ankündigung von „Diablo 4“ in Aufruhr, jetzt kontert Konkurrent Grinding Gear Games: Aus der nächsten Erweiterung für das nach wie vor erfolgreiche „Path of Exile“ strickt man kurzerhand einen Nachfolger. „Path of Exile 2“ geht schon 2020 in die Beta.