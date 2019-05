Soul-Legende Diana Ross fühlte sich am Flughafen von New Orleans angegriffen und beschwerte sich, wie sie beim Security Check behandelt wurde. "Ich fühle immer noch ihre Hände zwischen meinen Beinen, vorne und hinten", ärgerte sich die 75-Jährige. (Chris Jackson / Getty Images)

Unangenehmer Zwischenfall in New Orleans: Soul-Legende Diana Ross hat sich über den Security Check am Flughafen beschwert. „Ich fühle immer noch ihre Hände zwischen meinen Beinen, vorne und hinten“, echauffierte sich die Sängerin. „Ich sehe immer gerne die guten Dinge, aber im Moment fühle ich mich nicht gut.“

Die 75-Jährige war auf dem Weg zum „New Orleans Jazz & Heritage Festival“, das vergangene Woche stattfand. Dabei musste sie sich am Flughafen von New Orleans dem obligatorischen Sicherheitscheck unterziehen, bei dem die Sängerin aus ihrer Sicht schlecht behandelt wurde. Auf mehreren Tweets auf Twitter äußerte sie sich zu dem Vorfall. „Auf der einen Seite werde ich in New Orleans wie eine Königin behandelt und auf dem Flughafen wurde ich wie Scheiße behandelt“, schrieb sie.

Ein Sprecher der verantwortlichen „Transportation Security Administration“ sah sich unterdessen zu einer Stellungnahme genötigt: „Die erste Überprüfung der Überwachungskameras zeigt, dass die an der Untersuchung von Frau Ross beteiligten Beamten alle Protokolle korrekt befolgt haben, jedoch wird die TSA-Leitung die Angelegenheit weiterhin untersuchen. Wir ermutigen Frau Ross, sich an die TSA zu wenden, damit wir direkt mit ihr zusammenarbeiten können, um ihre Bedenken auszuräumen.“

Nicht der erste Vorfall dieser Art

Schon 1999 gab es Trubel um einen ähnlich gelagerten Vorfall, als Diana Ross am Londoner Flughafen Heathrow einen Mitarbeiter der Flughafensicherheit angegriffen haben soll. „Es macht mir nichts aus, berührt zu werden, aber nicht auf diese Weise - es war viel zu persönlich“, äußerte sie sich damals.

Diana Ross ist eine der erfolgreichsten amerikanischen Sängerinnen. Von 1959 bis 1970 war sie Teil der Girlgroup The Supremes. Seit 1970 verfolgt sie eine Karriere als Solokünstlerin. Bis 2000 war sie mit dem Geschäftsmann Arne Næss verheiratet, der 2004 bei einem Kletterunfall ums Leben kam. Insgesamt war Diana Ross zweimal verheiratet und hat fünf Kinder. Inzwischen hat sie auch einen Enkelsohn.