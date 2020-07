54 Kilos sind runter - Reiner Calmund hat deutlich weniger auf den Rippen, als gewohnt. Das hielt ihn nicht davon ab, bei seinem Stand-Up-Auftritt in Oliver Pochers Show Witze auf Kosten seines ehemaligen Übergewichts zu machen. (2019 Getty Images/Joshua Sammer)

Für markige Sprüche war er ja schon als Manager im Fußball-Business bekannt, als Stand-Up-Comedian durfte sich Reiner Calmund bislang nicht ausprobieren. Doch genau diese Bühne bot ihm Oliver Pochers Sendung „Pocher - gefährlich ehrlich“ am Donnerstagabend. Wie bereits diverse prominente Gäste vor ihm durfte auch der 71-Jährige seine Stand-Up-Premiere in Pochers Sendung feiern und versuchen, das Studiopublikum mit seinen Gags zu überzeugen. Und der Gastgeber legte die Latte vor dem Auftritt schon einmal hoch: „Ich habe es schon in der Probe gesehen. Es ist wirklich hervorragend, wie er das macht.“ Bühne frei für „Calli“.

Dabei fiel vor allem das körperliche Erscheinungsbild des sonst so korpulenten Rheinländers ins Auge. Deutlich schlanker als gewohnt - dafür gewohnt selbstironisch - präsentierte sich Calmund bei seinem Stand-Up-Auftritt. Nach einer Magenverkleinerung nahm der ehemalige Fußball-Manager von Bayer Leverkusen insgesamt 54 Kilo ab. „Wisst Ihr, wie viel das ist?“, fragte er sein Publikum. „So viel habe ich früher bei einem schönen Grillabend verputzt“, so der 71-Jährige launig über seine früheren Essgewohnheiten.

Entertainer Oliver Pocher moderiert erstmalig gemeinsam mit seiner Ehefrau Amira die Late-Night-Show "Pocher - gefährlich ehrlich". Öfters feierten bereits Prominente ihr Stand-Up-Debüt in der Show, nun war es auch für Reiner Calmund so weit. (TVNOW / Stefan Gregorowuis)

Denn natürlich bot das ehemalige Übergewicht reichlich Pointen, um sie in seinen Comedy-Auftritt einzubauen - und Calmund machte reichlich von der Thematik Gebrauch. „Ich war so dick wie der dicke Bruder vom Michelin-Männchen. Ich sah aus wie ein Doppel-Whopper mit Ohren“, nahm er sich und seine überschüssigen Pfunde schonungslos selbst auf die Schippe - und legte noch einen obendrauf: „Die Kinder haben schon Witze gemacht: 'Welche Blutgruppe hat Papa?' - 'Mayonnaise'“, so Calmund über seinen frechen Nachwuchs.

„Dicke Männer sind praktisch ...“

Flugzeug-Witze gelten in weiten Teilen der Comedy-Szene als ausgelutscht, aber Reiner Calmund ließ es sich nicht nehmen, auch noch einen Witz darüberzumachen - der natürlich ebenfalls auf sein Gewicht anspielt. Über den Wolken, im engen Flugzeugsitz, fühle er sich stets wie ein „Walross in einer Sardinenbüchse“.

Trotzdem brach er auch eine komödiantische Lanze für Männer, die etwas zu viel auf den Rippen haben: „Dicke Männer sind praktisch: Im Sommer spenden sie Schatten, im Winter spenden sie Wärme.“ Außerdem hielt er fest: „Es haben sich schon viele dumm gesoffen, aber noch keiner dumm gefressen.“ Und was hielt der Profi-Comedian von dem Auftritt? Oliver Pocher verfolgte die Stand-Up-Weltpremiere von Reiner Calmund mit einem amüsierten Grinsen.