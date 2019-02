Großer Wirbel um ein Buchstabenrätsel auf der Homepage von Die Ärzte: Nach dem "A" und dem "B" folgt nun das "S", und am Ende wird es ein Wort mit acht Buchstaben - "Abschied"? (Nela König)

Ist die Katze damit schon aus dem Sack? Seit zwei Wochen halten Die Ärzte ihre Fans mit einem kryptischen Rätsel auf ihrer Homepage in Atem, und inzwischen deutet immer mehr darauf hin, dass „die beste Band der Welt“ bald ihren „Abschied“ verkündet. Am Wochenende gab es nun einen weiteren Hinweis, den viele Anhänger schon als entscheidend deuten.

Worum es geht: Auf der Ärzte-Homepage bademeister.com findet sich aktuell ein Buchstabenrätsel, bei dem Besucher im Wochentakt je ein neues Puzzleteil aufdecken können. Erraten sie den richtigen Buchstaben, werden sie mit einem kleinen Soundschnipsel belohnt. Bereits zu Beginn der Aktion konnte so ein Songausschnitt gehört werden mit der Zeile „Manchmal ist es einfach Zeit zu gehen“. Nach „A“ und „B“ wurde nun das dritte Feld aufgedeckt: Es ist, wie viele Fans befürchteten, ein „S“. Dazu gab es als Bonus eine Tonspur mit einer ins Unkenntliche verzerrten Stimme. Da das zu enträtselnde Wort aus insgesamt acht Buchstaben besteht, gehen immer mehr Beobachter davon aus, dass es am Ende auf „Abschied“ hinauslaufen wird.

Erst kürzlich veröffentlichten Die Ärzte ihre Demo-Sammlung "They've Given Me Schrott! - die Outtakes". (And More Bears)

Nach zwei Festivalauftritten in den Ruhestand?

Immerhin: Die Ärzte sind bekannt für ihren eigenwilligen Humor, weshalb viele Fans hoffen, dass die Berliner Punkrocker am Ende doch noch ein anderes Lösungswort präsentieren als erwartet. Und: Im Falle des Falles wäre natürlich völlig offen, ob die Ärzte tatsächlich ihr eigenes Ende verkünden.

Die Ärzte sorgen aktuell mit einem kryptischen Buchstabenrätsel für große Unruhe unter den Fans. Geben Bela B (links), Rod González (Mitte) und Farin Urlaub in Kürze ihren "Abschied" bekannt? (Nela König)

Feststeht: Im Frühsommer gehen Die Ärzte auf Europatour, in Deutschland wurden bisher jedoch nur die Headliner-Auftritte bei Rock im Park und Rock am Ring angekündigt. Dass sie sich von den heimischen Fans mit nur zwei Festivalauftritten verabschieden, ist sehr unwahrscheinlich. Für 2019 hatten viele Fans außerdem auf einen Nachfolger zum bis dato letzten Studioalbum „Auch“ (2012) gehofft (kürzlich erschien die Demo-Sammlung „They've Given Me Schrott“). Die Anhänger werden die Homepage also weiterhin aufmerksam im Auge behalten - in der Nacht von Freitag auf Samstag wird der nächste Buchstabe aufgedeckt.