Die Ärzte schwingen sich auf, die Konzert-Locations ihrer Heimatstadt zu retten: (von links) Farin Urlaub, Rodrigo Gonzalez und Bela B touren im Jahr 2022 durch Berlin. (Jörg Steinmetz)

Mindestens genau stark wie Musiker, sind Veranstalter samt Hallen und Konzertsälen von den anhaltenden Corona-Maßnahmen betroffen. Insbesondere kleineren Veranstaltungsorten droht nach einem Jahr ohne Konzert der finanzielle Kollaps - doch die Ärzte leiten Wiederbelebungs-Maßnahmen ein! Gemeint sind diesmal nicht die Halbgötter in Weiß, sondern es geht um die selbsternannte „beste Band der Welt“. Vor Kurzem kündigten Bela B, Farin Urlaub und Rod Gonzalez an, den Spielstätten ihrer Heimatstadt mit ihrer Berlin Tour „MMXXII“ 2022 unter die Arme greifen zu wollen.

Ursprünglich war der Plan, bereits im zurückliegenden Jahr eine Tour zum aktuellen Album „Hell“ zu spielen, doch die Pandemie sorgte dafür, dass die „In The Ä Tonight“-Tour verschoben wurde. Nun dürfen sich Fans des Punk-Trios im Jahr 2022 auf insgesamt 13 Konzerte freuen. Davon finden vom 7. bis zum 21. Mai neun Auftritte in Berliner Clubs und Veranstaltungsstätten, unter anderem im SO36 und der Columbiahalle, statt. Da die Ärzte ansonsten meist auf den ganz großen Bühnen zu sehen sind, ist ein Ansturm, insbesondere auf die kleinen, meist familiärer wahrgenommenen Spielstätten wie den Schokoladen zu erwarten. Im Juni und August folgen dann jeweils zwei Open-Air-Shows im Juni sowie im August.

Wie komme ich an Tickets?

Der Kauf der Tickets ist für die Club-Tour auf zwei, für die Open-Air-Veranstaltungen auf vier Karten begrenzt. Tickets können am Donnerstag, 25. März, ab 17 Uhr, auf der Website der Band erworben werden. Für Fans gilt die dringende Empfehlung, bereits im Vorfeld das dafür benötigte Kundenkonto anzulegen, sich rechtzeitig einzuloggen und aufgrund der zu erwartenden Nachfrage auf den Verkaufsstart zu warten.

Live-Musik zur Rettung der örtlichen Clubszene gibt es also im Frühjahr und Sommer 2022, doch bereits 2020 engagierten sich die Punk-Veteranen für die Kunst- und Kulturszene. So veranstalteten Farin Urlaub und Bela B im Juni eine Lesung per Livestream. Sie lasen aus dem Comic „Didi & Stulle“ vor - gegen eine freiwillige Spende für die von der Corona-Krise gebeutelten Clubs. Im Herbst 2020 wurde zudem eine handsignierte Gitarre des Künstlers Alex Molter versteigert.

Termine für Club-Konzerte

07.05.2022 - Schokoladen 09.05.2022 - Privatclub 10.05.2022 - Frannz 12.05.2022 - Lido 13.05.2022 - SO36 16.05.2022 - Heimathafen Neukölln 17.05.2022 - Festsaal Kreuzberg 20.05.2022 - Metropol 21.05.2022 - Columbiahalle

Termine für Open-Air-Shows

06.06.2022 - Zitadelle Spandau 07.06.2022 - Parkbühne Wuhlheide 27.08.2022 - Flughafen Tempelhof 28.08.2022 - Flughafen Tempelhof