Neue Musik von den Ärzten (von links): Farin Urlaub, Rodrigo Gonzalez und Bela B veröffentlichen am 21. August den Song "Morgens Pauken". (Jörg Steinmetz)

Im vergangenen Jahr gab es für alle Fans der Band Die Ärzte das Album „They've Given Me Schrott“, eine Sammlung von Outtakes, Interviews, charmanten Proben, mutigen Covern und sonstigen Merkwürdigkeiten aus der Laufbahn der Band. Seither war von den Musikern um Farin Urlaub und Bela B keine neue Musik mehr erschienen - bis jetzt. Wie Die Ärzte nun ankündigten, erscheint bereits am 21. August die neue Single „Morgens Pauken“. Erhältlich ist der Song auf Vinyl, über Streamingdienste oder als Download.

In einer Pressemitteilung kündigten die Musiker eine „philosophische Hymne“ an: „Pauken am Morgen - wer kennt das nicht? Es war ein langer Abend vor einer unvergesslichen, aber viel zu kurzen Nacht ... jetzt liegen die Orchesterinstrumente vor sich hindämmernd überall verstreut im Schlafzimmer. Hoffentlich gab es keine Zeugen. Gott, wenn es dich gibt, bitte lass sie noch gestimmt sein!“ Zusätzlich zur „Morgens Pauken“ wird zudem das Lied „Ein Lied für jetzt“ veröffentlicht, das die Band als „Home-Office-Hymne“ anpries.

Doch für die Anhänger der Band kommt es noch besser. „Morgens Pauken“ ist nur der Vorbote eines neuen Albums der Ärzte, das im Herbst erscheinen soll.