Die Ärzte, bestehend aus (von links) Farin Urlaub, Rodrigo Gonzalez und Bela B, verschieben ihre Tournee aufs nächste Jahr. (Jörg Steinmetz)

Im vergangenen Jahr gab es für alle Fans der Band Die Ärzte das Album „They've Given Me Schrott“, eine Sammlung von Outtakes, Interviews, charmanten Proben, mutigen Covern und sonstigen Merkwürdigkeiten aus der Laufbahn der Band. Seither war von den Musikern um Farin Urlaub und Bela B keine neue Musik mehr erschienen - bis sich Die Ärzte im August mit der Single „Morgens Pauken“ zurückmeldeten. Nun kündigten die Musiker einen weiteren neuen Song an: „True Romance“ wird am 9. Oktober veröffentlicht. Das Lied ist zugleich die zweite Single-Auskopplung des kommenden Albums „Hell“ (erhältlich ab 23. Oktober).

In einer Pressemitteilung beschrieben die Musiker den romantischen Song folgendermaßen: „Was ist denn hier los? DIE BESTE BAND DER WELT wird plötzlich romantisch? So richtig mit Querflöte, Streicherteppich, Kerzen, Rotwein und allem Pipapo? Aber klar doch!“ Außerdem fügten Die Ärzte mit dem ihnen eigenen Augenzwinkern an: „Denn Gott ist schließlich Liebe. Und heißt Alexa. Oder war's Siri? Jedenfalls ist er (Oder sie? Oder es?) immer für ein gutes Gespräch und etwas Sexualtherapie zu haben.“

Ihren neuen Song "True Romance" beschreiben Die Ärzte als "das süßeste Lied der Stadt". (Jörg Steinmetz)

Tour verschoben

Wie das Lied klingen wird, verrieten Die Ärzte zwar noch nicht. Immerhin gaben sie aber einen ersten Hinweis: „Schüttle deinen Hintern könnte man indes völlig überzeugend und ganz unverfänglich sagen. Denn das süßeste Lied der Stadt ist vor allem auch eins: unverschämt tanzbar.“ Sogar eine „Flamenco-Gitarre“ sei mit dabei.

Für einige Ärzte-Fans dürfte die neue Musik auch ein Stück weit ein Trostpflaster sein. Die Konzerte der „In The Ä Tonight Tour“ wurden für das restliche Jahr nämlich abgesagt. Stattdessen finden die Auftritte der Tournee nun im kommenden Jahr statt. Bereits gekaufte Tickets behalten bei den Ersatzterminen aber Gültigkeit.