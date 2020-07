Im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau war sie die Oberaufseherin des Frauenlagers: Johanna Langefeld galt als Nazi-Täterin mit menschlichen Zügen. (2020 Getty Images/Sean Gallup)

Über die „Banalität des Bösen“ wurde viel geschrieben. Hannah Arendt prägte den Begriff in ihren Analysen von Naziverbrechern wie Eichmann, die eben nicht jenseits aller menschlichen Kategorien anzusiedeln waren. Schließlich galten die meisten der deutschen Mörder als „ganz normale Männer“, wie etwa der Historiker Christopher Browning bemerkte. Über die ebenso „normalen“ Frauen, die zu Tätern wurden, ist indes viel weniger bekannt. Eine davon war Johanna Langefeld, deren außergewöhnliche wie verstörende Geschichte die sehenswerte Dokumentation „Die Aufseherin“ nun beleuchtet, die das Erste nun als TV-Premiere zeigt.

Von Langefeld existiert nicht einmal ein gutes Foto. Dabei war sie nichts Geringeres als Oberaufseherin in den Frauen-Konzentrationslagern in Ravensbrück und Auschwitz. „Sie hat die Geschichte der Frauenkonzentrationslager über den längsten Zeitraum geprägt“, heißt es im informativen Dokumentarfilm der Autoren Gerburg Rohde-Dahl und Wladek Jurkow. In detaillierten Rekonstruktionen mit Hilfe von Archivmaterial und Interviews nähern sich die beiden Filmemacher einer nachweislich antisemitischen und vom Nationalsozialismus überzeugten Täterin - die zugleich jedoch ihre Gefangenen human behandelte, wie zahlreiche Zeitzeugen-Aussagen belegen.

Zeitzeugin Joanna Penson erinnert sich an Johanna Langefeld, Oberaufseherin der Frauenkonzentrationslager Ravensbrück und Auschwitz. (ARD / rbb/Rohde-Dahl Filmproduktion)

Befreit von den ehemaligen Gefangenen

„Das war die einzige Oberaufseherin, die uns menschlich behandelt hat“, erzählt etwa eine Frau, die unter Langefeld in Ravensbrück interniert war. Es sei gar so weit gegangen, dass die Aufseherin, die zwischendurch nach Auschwitz wechselte, fast freudig begrüßt wurde, als sie nach schlechten Erfahrungen wieder nach Ravensbrück zurückkehrte. Langefeld, so berichten es einige, war mitten im mörderischen Umfeld keine Sadistin, habe viele Gefangene sogar gerettet. Und doch - so bezeugt es die andere Seite, die der Film ebenfalls ausführlich beleuchtet: Sie war auch diejenige, die die Selektionen für die Gaskammern durchführte.

Zofia Osiczko erzählt die Geschichte von Johanna Langefeld, die mit Hilfe ihrer früheren polnischen Gefangenen 1946 in Krakau aus dem Gefängnis floh, wo sie für ihren Prozess gegen Nazi-Verbrecher gefangen gehalten war. (ARD / rbb/Rohde-Dahl Filmproduktion)

Das Wildeste an der Geschichte jener rätselhaften Nazi-Täterin ereignete sich allerdings nach Kriegsende: Angeklagt wegen ihrer Verbrechen, saß Langefeld 1946 im Gefängnis Montelupich / Krakau ein und wartete auf ihren Kriegsverbrecherprozess. Doch dazu kam es nicht: Sie entkam - mit Hilfe ihrer ehemaligen polnischen Lager-Gefangenen. Am 23. Dezember 1946 floh sie aus dem Gefängnis und hielt sich anschließend elf Jahre lang in Polen versteckt. Noch bis 1974 lebte sie in Bayern, ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden. Wie der bei zahlreichen Festivals ausgezeichnete Film andeutet, sollten die irritierenden Geschehnisse geheimgehalten werden - damit weder Langefeld noch ihre Befreierinnen vor Gericht gestellt werden konnten.