Die traurige Lebensgeschichte eines Kandidaten rührte "Bachelorette" Gerda Lewis zu Tränen. (TVNOW)

Woche vier bei der „Bachelorette“ und ihren Boys - und so langsam heizt nicht nur die griechische Sonne den Teilnehmern der RTL-Datingshow ein. Erstmals geht Gerda Lewis auf Tuchfühlung zu einem ihrer stürmischen Verehrer. Doch mehr als heiße Küsse berührt die blonde Traumfrau das Schicksal eines bislang sehr stillen Kandidaten.

In Athen bittet Gerda zunächst Oggy, Daniel und Marco zum Kleingruppendate. Nur einer darf länger bleiben. Die Auswahlaufgabe: Die drei Muskelmänner sollen ein Bild von ihrer Angebeteten malen. Den Zuschlag bekommt Marco. „Dieser Junge ist ein Künstler“, entfährt es Gerda beim Anblick seines Porträts. „Marco, denk dran, fass sie nicht an!“, warnt ihn Oggy bei der darauffolgenden Verabschiedung.

Marco (26), Fitness- und Gesundheitstrainer aus München, fiel bislang nur durch Unauffälligkeit auf. Jetzt sieht ihn "Bachelorette" Gerda mit anderen Augen. (TVNOW)

An die Aufforderung hält sich der 26-jährige Fitness- und Gesundheitstrainer aus München in der Tat, und doch berührt er Gerda tief im Herzen - mit einer unerwartet traurigen Lebensgeschichte: Sein Stiefvater habe ihn geschlagen, berichtet der amtierende „Mister Bayern“ Gerda im Gespräch. Als er elf Jahre alt war, habe sich der Stiefvater dann das Leben genommen. „Hätte ich niemals gedacht, dass er so eine krasse Last mit sich trägt“, erklärte Gerda mit wässrigem Blick. „Ich sehe Marco mit komplett anderen Augen.“

„Würdest du den abrasieren?“

Was tut man nicht alles für eine Traumfrau? Oggy hat sich auf Gerdas Wunsch hin den Bart gestutzt. (TVNOW)

Auch ein anderer Kandidat kann in Folge vier bei Gerda punkten. „Was ist mit deinem Bart? Würdest du den abrasieren?“, bedrängte Gerda Kampfkunstlehrer Oggy aus Wesel . „Ich war auf jeden Fall überrascht, dass Sie keine Bärte mag. Ein Mann braucht einen Bart“, erklärte der Sport-Therapeut, willigte dann aber doch ein, sich sein Gesichtshaar zu stutzen. „Es muss gemacht werden, weil es zeigt, wie sehr ich sie will!“ Gerda schien es zu gefallen. „Das sieht tausendmal besser aus“, lobte sie Oggy bei der Nacht der Rosen.

Wer bei der vierten Rosenvergabe hingegen leer ausging - und welcher Kandidat die Ehre hatte, Gerda zu küssen, erfahren RTL-Zuschauer wie gewohnt am Mittwoch (7. August, 20.15 Uhr) sowie vorab beim Streamingportal TVNOW.