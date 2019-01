Die Space-Simulation "RimWorld" war das unter Steam-User beliebteste Spiel 2018. (Ludeon Games)

Bereits bei den Game Awards 2018 hat sich mit Preisträgern wie „Celeste“ oder „Return of the Obra Dinn“ abgezeichnet, dass Independent-Spiele aktuell im Aufwind sind. Jetzt hat sich der Trend durch eine Analyse der User-Bewertungen auf Steam bestätigt: Die Betreiber von Steam250 haben einen Algorithmus entwickelt, der - vereinfacht ausgedrückt - die Anzahl an User-Stimmen für bestimmte Titel ihren User-Wertungen gegenüberstellt und auf dieser Basis eine Hit-Liste erstellt. Weil sich manche Titel ihre hohen Wertungen über einen längeren Zeitraum und deshalb härter erkämpfen müssen als andere, gewichtet das Programm von Steam250 die Spiele außerdem unterschiedlich.

Das Ergebnis dürfte so manchem Blockbuster-Hersteller Kopfzerbrechen bereiten, denn unter den zehn beliebtesten Spielen findet sich kein einziger Hochglanz-Titel wie etwa „Assassin's Creed: Odyssey“, „Far Cry 5“ oder „Monster Hunter World“. Stattdessen sind es Indie-Hits wie die SciFi-Simulation „RimWorld“ (Platz 1), das mit Manga-Schönheiten angereicherte Erotikspiel „Mirror“ (Platz 2), das virtuelle Lichtschwert-Gefuchtel „Beat Saber“ (Platz 3) oder das Profi-Jump&Run „Celeste“ (Platz 4), die das Beliebtheits-Rennen machen. Letzteres wurde von den Juroren der Game Awards übrigens zum besten Independent-Spiel 2018 gekürt.

Knobel-Einlagen mit erotischer Illustration: Im Erotik-Game "Mirror" gibt es viel nackte Manga-Haut zu sehen. (Paradise Projects)

Die Blockbuster hinken hinterher

An fünfter Stelle kommt das bereits im Januar veröffentlichte Unterwasser- und Survival-Abenteuer „Subnautica“ (Platz 5), danach das von „Dark Souls“-Fans gefeierte „Dead Cells“ (Platz 6) sowie das Detektiv-Adventure „Return of the Obra Dinn“ von „Papers, Please“-Macher Lucas Pope (Platz 7), das bei den Game Awards noch vor „God of War“ den Grafikpreis einheimste. Auf Platz 8 hat es der Retro-Ego-Shooter „Dusk“ geschafft, während das sphärisch schöne Hüpfspiel „GRIS“ auf dem 9. Platz thront. Platz 10 wird von dem schrille Manga-Adventure „Nekopara Extra“ belegt.

Beliebtheits-Platz Nummer 3: Das virtuelle Lichtwert- und Rhythmus-Gefecht "Beat Saber" für Oculus Rift und HTC Vive. (Beat Games)

Die einzigen aus Blockbuster-Fabriken stammenden Spiele, die es überhaupt auf einen der 150 beliebtesten Plätze geschafft haben, kommen beide von Square Enix: „Dragon Quest 11“ kann sich über einen soliden 44. Platz freuen, die erste Folge der zweiten „Life is Strange“-Staffel kommt an 107. Stelle.

Ein vernichtendes Urteil für die Großen ist das Ergebnis trotzdem nicht: Deren Spiele werden von den Gamern in der Regel kritischer beäugt als jene Indie-Titel, mit denen die meisten Spieler auch aus persönlichen Motiven stärker sympathisieren. Und allem Lob zum Trotz erreichen auch die erfolgreichsten Indie-Games nicht mal ansatzweise die Verkaufszahlen der kritischer beäugten Groß-Produktionen.