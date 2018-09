Immer mehr Deutsche glauben, dass sie bestimmte Lebensmittel nicht vertragen. Sie greifen zu einer angeblich "heilsamen Ernährung". (ZDF/SWR/WDR/Tangram Film/Katarina Schickling)

Aktuelle Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für die "Europa-Region" können den Verantwortlichen im Gesundheitswesen erneut nicht schmecken. Sie belegen, dass die Deutschen immer dicker werden. Laut der WHO gilt bereits jede zweite Frau als übergewichtig. Bei den Männern sieht es noch dramatischer aus. Weit mehr als die Hälfte, 65 Prozent, bringen eindeutig zu viele Kilos auf die Waage. Doch woran liegt diese Gewichtszunahme, wenn "Heilsame Ernährung", wie nun im Rahmen von "wissen aktuell zu sehen, doch so im Trend liege? Die Autoren der neuen TV-Dokumentation führen das unter anderem auf eine Verunsicherung der Verbraucher zurück. Diese vermeiden auf der einen Seite Gluten, Weizen und Laktose ohne medizinische Indikation. Im Bioladen kaufen sie dann teure Diätprodukte. Davon profitiert allerdings vor allem die Lebensmittelindustrie. Eine vorteilhafte Wirkung der angeblich so gesundheitsfördernden Nahrung ist oftmals nicht nachgewiesen.

Hinzukommen Ernährungsratgeber und Diätempfehlungen, die neben den klassischen Kochbüchern die Regale füllen. Doch die radikalen Diäten sind in der Summe nicht nur verwirrend, sondern oft auch kontraproduktiv - unter anderem wegen des bekannten Jo-Jo-Effekts. Wie dieser zu verhindern ist, zeigt die Doku ebenfalls. Oft sind es die ganz einfachen Tricks, die ein Abnehmen dauerhaft und gesund möglich machen.