Führen zwei verschiedene Leben, die sich dennoch frappierend ähneln: die beiden "State of Mind"-Hauptcharaktere Richard Nolan (rechts) und Adam Newman. (Daedalic Entertainment)

Die Hamburger Point&Click-Profis von Daedalic Entertainment entfernen sich immer weiter von ihrer ursprünglichen Hit-Rezeptur: Nach den Comic-Adventures „Edna bricht aus“, „Deponia“ und „Whispered World“ liefert man jetzt mit „State of Mind“ einen rundum dreidimensionalen Science-Fiction-Krimi. Erzählerisch sucht der den Schulterschluss mit harten Stoffen wie „Blade Runner“, spielerisch setzt man auf geradlinige Dialog-Kost mit kurzen Geschicklichkeitseinlagen.

Der Journalist Richard Nolan lebt im Berlin des Jahres 2048 - und in einer Welt, in der zwischen den Häuserschluchten umher schwirrende Liefer-Drohnen, augmentierte User-Interfaces, Cyber-Implantate, virtuelle Netzwerke und immer stärker eskalierende politische Konflikte das Bild der Welt bestimmen.

Kämpft im Berlin von 2048 um Arbeit, Familien, Leben und digitale Integrität: Richard Nolan. (Daedalic Entertainment)

Science-Fiction-Fans fühlen sich an „Blade Runner“ erinnert: Adventure-Experte Deadalic zeichnet ein überwiegend dystopisches Zukunftsbild, das vor allem an menschliche Ängste appelliert - vor galoppierender technischer Entwicklung, der Herrschaft skrupelloser Konzern-Multis und einer zunehmenden Entmenschlichung im Angesicht der sich immer schneller drehenden Digitalisierungs-Spirale.

Als Verfasser einer Anti-Technik-Kolumne gehört Richard Nolan zu den bekanntesten Kritikern dieser Entwicklung - obwohl er selber für seine Arbeit munter auf die Firmen-Cloud zugreift und seine eigene Frau einen Haushaltsroboter durch die Wohnung scheucht. Doch eine wirklich unangenehme Konfrontation mit dem kalten High-Tech-Kosmos hat Nolan erst, als er mit partiellem Gedächtnisverlust in einem Krankenhaus erwacht: An einen angeblichen Autounfall kann er sich kaum noch erinnern, außerdem sind Frau und Sohn auf mysteriöse Weise aus der gemeinsamen Wohnung verschwunden. Die fieberhafte Suche nach seiner Familie und Füllmaterial für seine Gedächtnislücken führt den Autoren schließlich in die Hacker-Unterwelt der deutschen Hauptstadt.

Berlin in 30 Jahren: ein finsterer, lebensfeindlicher Moloch, in dem Drohnen für ein anhaltendes Hintergrund-Surren sorgen. (Daedalic Entertainment)

Zwischendurch wird die Suche immer wieder für eine Art Parallel-Handlung unterbrochen, in der Richard kurzzeitig an den zweiten Haupt-Charakter des Spiels abgibt: Der scheint ungefähr das Leben zu führen, das Richard vor seinem mysteriösen Unfall hatte - und das in einer wesentlichen helleren, weniger deprimierenden Umgebung. Aber was steckt dahinter? Wer ist der geheimnisvolle Adam Newman wirklich - und in welchem Verhältnis steht er zu Richard?

Anders als bei seinen sonstigen Abenteuer-Spielen inszeniert Daedalic den Cyber-Krimi nicht als Point&Click-Adventure. Statt Gehirn-Akrobatik wie in einem „Deponia“ oder „Edna bricht aus“ gibt es bei „State of Mind“ vor allem ganz viel Story: Richard und Adam führen Multiple-Choice-Dialoge mit den Bewohnern der Spielwelt und nehmen mithilfe eines „Augmented Reality“-Interfaces ihre Umgebung in Augenschein.

Leben in einer helleren und freundlicheren Welt: der zweite Hauptcharakter Adam Newman und sein Sohn. (Daedalic Entertainment)

Eine frei begehbare Spielwelt gibt es dabei nicht zu erkunden, stattdessen unterteilt Daedalic seine Zukunftsvision wie bei klassischen Adventures in verschiedene Bereiche: So erkundet Richard seine Wohnung, das Büro, einen Szene-Nachtclub oder eine Art Plaza, die all diese Szenarien miteinander verknüpft. Wird von einem Schauplatz zum nächsten gewechselt, dämpfen lange Ladepausen die sonst gelungene Stimmung. Hin und wieder überrascht „State of Mind“ durch kurze Intermezzi wie einen Drohnen-Flug oder das Mosaik-artige Zusammensetzen von 3D-Aufnahmen.

Weil Daedalics Sci-Fi-Szenario kaum nennenswerte Puzzles oder Möglichkeiten bietet, um den Verlauf der Geschichte zu beeinflussen, lebt das Spiel ausschließlich von seiner Geschichte. Hier kann das geradlinig gehaltene Adventure zum Glück richtig punkten: Das interessante Wechselspiel zwischen den beiden Hauptfiguren entfaltet einen hoch spannenden Thriller-Plot mit Hollywood-Potenzial und transhumanistischer Tiefe. Schade nur, dass der sonst für seine schönen Adventures bekannte Hersteller ausgerechnet bei der optischen Umsetzung schwächelt: Der überwiegend auf nackte und kantige Polygon-Optik getrimmte Look von „State of Mind“ changiert zwischen stilvoll minimalistisch und krude, ohne dabei eine klare optische Linie zu finden.

Seine Geschichte erzählt "State of Mind" vor allem über Multiple-Choice-Dialoge mit den anderen Bewohnern der Spielwelt. Hier unterhält sich Adam mit seiner Frau. Die arbeitet an einem geheimen Regierungsprojekt, von dem sie ihrem Mann nichts erzählen darf. (Daedalic Entertainment)

Wer sich an der durchwachsenen technischen sowie visuellen Umsetzung allerdings nicht stört und vor allem eine faszinierende Story erleben möchte, der bucht gerne einen Wochenend-Urlaub im Berlin der gar nicht so fernen Zukunft.