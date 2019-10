In einem Hotelzimmer in Russland zeigt Bill Kaulitz sich nachdenklich. Wegen seines androgynen Erscheinungsbildes wird er manchmal angefeindet und sogar bedroht. (ARTE / Bildersturm Filmproduktion)

Zumindest ein bisschen ruhiger ist es um sie schon geworden. Und darüber sind die Kaulitz-Zwillinge Tom und Bill nicht traurig. Als sie als Teenie-Sensation Tokio Hotel Mitte der 2000er-Jahre „Durch den Monsun“ gingen, kreischten sich die Mädchen reihenweise in Ohnmacht. Der Sänger und der Gitarrist wurden zu deutschen Superstars - allerdings auch mit einigen negativen Folgen. „Wir hatten schon einen zwei Meter hohen Zaun. Und dann sind trotzdem noch Leute bei uns eingebrochen“, erinnert sich Bill Kaulitz. In dem sehenswerten Band-Porträt „Hinter die Welt - Tokio Hotel“ von Oliver Schwabe, das nun erneut bei ARTE zu sehen ist, spricht er unter anderem darüber, warum die Zwillinge tatsächlich fluchtartig ihren damaligen Wohnort etwas außerhalb von Hamburg verlassen haben.

Mit jeweils nur acht Koffern und in einem Privatjet sind die Stars von Tokio Hotel damals 2010 quasi über Nacht nach Los Angeles geflüchtet. Wie es scheint, haben sie in der kalifornischen Metropole wirklich eine neue Heimat gefunden.

Bill Kaulitz erklärt seine Vorliebe für sehr auffällige Outfits. "Schon in der Schule habe ich mich nicht angepasst", so der Sänger. (ARTE / Martin Ehleben)

In Schwabes Film geben die vier Mitglieder von Tokio Hotel seltene Einblicke in ihr jeweiliges Seelenleben. Sie sprechen über den Preis des Erfolgs, die Unzertrennlichkeit der Zwillinge, über Liebe, Sexualität, Heimat und Musik. Erstaunlich dabei ist, wie unterschiedlich die exzentrischen Zwillinge (Tom Kaulitz: „Bereits in der Schule sahen uns viele an wie Außerirdische“) im Vergleich zu ihren beiden Bandkollegen Gustav Schäfer (Schlagzeug) und Georg Listing (Bass) doch sind. Während die Kaulitz-Brüder die Anonymität und mithin auch das Partyleben in Los Angeles doch sehr zu schätzen wissen, leben Schäfer und Listing in einer beinahe schon langweilig erscheinenden Normalität in Magdeburg.

Kontrollen und Morddrohungen

Im Film von Oliver Schwabe widerspricht Tom Kaulitz dem Gerücht, dass Tokio Hotel "irgendwie zusammengestellt" worden wäre. (ARTE / Bildersturm Filmproduktion)

Dennoch funktionieren die Gespanne Schäfer/Listing sowie die Kaulitz-Brüder überraschend gut. Als sie Welttourneen durch Südamerika, Russland und Europa vorbereiten, erscheinen Tokio Hotel wie eine Einheit. Ihr Vorteil: „Wir wurden nicht irgendwie zusammengestellt“, wie Tom Kaulitz betont. Er blickt zurück auf die Anfänge der Band in Magdeburg, als die jungen Teenager von anderen Musikgruppen übel beschimpft und sogar mit Flaschen beworfen wurden. Heute lacht er darüber. Tokio Hotel gibt es immer noch - mit einem „sorgenfreien Leben durch ihre Plattenverkäufe“, so Tom.

Dass Tokio Hotel noch immer polarisieren, wie Bill Kaulitz es formuliert, wird gerade auf Tour durch Russland deutlich. Sowohl die Songtexte als auch die extravaganten Kostüme von Frontsänger Bill können rasch als Provokation aufgefasst werden. „Die Auftritte werden von öffentlichen Stellen kontrolliert“, erzählt der Sänger. Durch die politische Situation im Riesenreich sieht er sich verstärkt Anfeindungen ausgesetzt. Bill sitzt in einem löchrigen T-Shirt auf dem großen Bett eines Hotelzimmers. Er erinnert sich an Morddrohungen. „Auf der letzten Tour gab es jemanden, der gesagt hat, er will mir Säure ins Gesicht kippen, weil er nicht möchte, dass ich diese moderne Welt repräsentiere“, so Kaulitz. Er bleibt überraschend ruhig dabei.

In Kalifornien haben die Kaulitz-Brüder Tom (links) und Bill nach eigener Aussage eine neue Heimat gefunden. (ARTE / Bildersturm Filmproduktion)

Trotz dieser Offenheit hält sich der heute 30-Jährige bei einem Thema doch eher bedeckt: seiner Sexualität. Der Raum für Spekulationen bliebt groß. Bill Kaulitz: „Am Verrücktesten macht die Leute, dass sie nie genau wissen, mit wem geht Bill nach Hause. Und ich kann mich da auch nicht so genau beschränken. Steht er jetzt auf Jungs oder steht er auf Mädchen, mit wem geht er heute Nacht ins Bett? Ich will, dass das kein Thema ist. Ich will, dass mich das niemand mehr fragt.“

In den vergangenen Monaten machte vor allem Tom Kaulitz mit seiner Hochzeit mit Topmodel Heidi Klum von sich reden. Musikalisch gab es erst Anfang des Jahres etwas Neues von der Band: Im Februar erschien „Melancholic Paradise“, im April folgte „When It Rains It Pours“ - zwei Songs aus dem kommendem Album. Wann dieses genau veröffentlicht wird, ist allerdings noch nicht bekannt.