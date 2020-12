Die Eisbär-Jungtiere Anna und Elsa spielen mit ihren Geburtstagsgeschenken. (Sina Schuldt/dpa)

Die Eisbären-Zwillinge Anna und Elsa aus dem Bremerhavener Zoo feiern ihren ersten Geburtstag. Von den Tierpflegern bekamen sie zum Geburtstag Eistorten aus Fisch, Fleisch und Obst sowie Geschenkkartons zum Auspacken mit Äpfeln, Bällen und Ästen. „Sie haben sich in dem Jahr zu kräftigen Jungbären mit einem Gewicht von ca. 100 kg entwickelt“, sagte Zoodirektorin Heike Kück am Dienstag. Sie fräßen inzwischen alles, was auch ihre Mutter Valeska zu sich nimmt: Rindfleisch, Fisch, Obst und Gemüse. „Gesäugt werden sie zwar immer noch hin und wieder, aber die Selbstständigkeit nimmt zu.“ Trotz aller Abnabelung wird der Kontakt zur Mutter aber noch gesucht. Ausgiebiges Kuscheln steht somit immer noch auf der Tagesordnung.

Die Geschwister erblickten am 8. Dezember 2019 das Licht der Welt. Ihre Eltern Valeska und Lloyd hatten zuvor zuletzt 2015 Nachwuchs bekommen: Eisbärin Lili. 2013 war ihre Schwester Lale auf die Welt gekommen. Beide leben inzwischen in einem niederländischen Zoo. Wie lange Anna und Elsa noch bei Valeska bleiben, entscheide die Mutter, sagte Kück. In welchen Zoo die Jungtiere dann kommen, stehe noch nicht fest.