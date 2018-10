87 Prozent – so hoch ist der Marktanteil der Suchmaschine Google weltweit. Das US-amerikanische Unternehmen gilt als unangreifbar, wenn es um das Thema Suche im Internet geht, und besitzt ein Quasi-Monopol. Doch zunehmend gerät der Konzern auch in die Kritik: Manipulation der Suchergebnisse, Steuerflucht, Weitergabe von Daten an Behörden oder Datenschutzmängel sind nur einige der Vorwürfe.

Das französische Online-Projekt Qwant will dem etwas entgegensetzen: Neben dem vollen Datenschutz sollen auch die Suchergebnisse neutraler gestaltet werden. Qwant versteht sich dabei als ethische Suchmaschine und möchte vor allem die Privatsphäre der Nutzer achten. Laut den französischen Betreibern verschlüsselt Qwant alle Suchanfragen, es werden außerdem keine Daten an Dritte weitergegeben. Das Unternehmen erstellt und verkauft nach eigener Aussage keine persönlichen Profile der Nutzer. Damit unterscheidet es sich fundamental vom Platzhirsch Google, der Großteile des Umsatzes durch das Sammeln und Auswerten unzähliger Nutzerdaten verdient.

Auf dem aufgeräumten Startbildschirm können die Nutzer sofort mit der Suche beginnen. Die Ergebnisse können anschließend auf einem Reiter nach unterschiedlichen Kanälen gefiltert werden: Zur Auswahl stehen die gängigen Rubriken wie News, Bilder, Videos oder Social Media. Die meisten Videos lassen sich sofort abspielen, ohne dass die App verlassen werden muss. Die Ergebnisseiten sind in einem eleganten und übersichtlichen Design gehalten – Google-Nutzer finden sich hier sofort zurecht.

Qwant möchte Suchanfragen mit objektiven und unparteiischen Suchergebnissen beantworten und dadurch auch die Neutralität wahren. Die Firma finanziert sich dabei mit den Werbeeinnahmen auf den Ergebnisseiten. Wie die Betreiber betonen, werden alle auffindbaren Inhalte auch tatsächlich angezeigt und nicht nach wirtschaftlichen, politischen oder moralischen Interessen gefiltert. Wer dennoch auf eine größere Personalisierung wert legt, kann ein Konto anlegen. Die erhobenen Daten werden laut Qwant ausschließlich in Datenzentren in der Europäischen Union verarbeitet.

Fazit: Geht es um die reine Quantität der Suchergebnisse, hat Google nach wie vor die Nase vorn. Wer sich jedoch im Zuge der immer häufiger aufkommenden Datenlecks mehr Privatsphäre und Sicherheit wünscht, der sollte Qwant eine Chance geben.