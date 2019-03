Weezer - Black Album (Warner Music)

Weezer haben ihre eigene Farbenlehre. Blau war der furiouse Start, Grün das unverhoffte Comeback. Mit Rot verwirrte man sein Publikum, mit Weiß beschwichtigte die Band es wieder. Alles immer auf sehr unterhaltsame Art und Weise. Doch dann erschien vor wenigen Wochen das „Teal Album“ (zu Deutsch: Petrolfarben), einfach so über Nacht. Es handelte sich dabei um ein Coveralbum, dessen Leichtigkeit bisweilen schwer zu ertragen ist. Kurz darauf kehren Weezer nun zu ihrem klassischen Muster zurück und präsentieren ihr „Black Album“.

Dass das „Schwarze“ anstehe, verriet Weezer-Frontmann Rivers Cuomo bereits vor drei Jahren in Interviews zum „White Album“. Düster solle es werden, er habe richtig Lust darauf, auch mal zu fluchen in seinen Texten. Vielleicht wie eine böse Version der Beach Boys, flachste der heute 48-Jährige damals. Das sollte doch machbar sein: Wer vor über 15 Jahren mit einem Titel namens „Hash Pipe“ auf MTV herumrotzte, hat doch bestimmt auch den Rüpel drauf.

Dinge, die die Musikwelt nicht braucht: Weezer zeigen sich auf dem "Black Album" von ihrer bösen Seite, könnten damit aber wohl nicht einmal ein kleines Häschen erschrecken. (Warner Music)

Hoffen auf das „Yellow Album“?

Tatsächlich sind sie da, die versprochenen „curse words“. Wie etwa „Motherfucker“ gleich zu Beginn. Hier ein „Bitch“, dort ein „Fuck“. Doch das war es dann auch schon. Kein verfluchtes 13. Album. Lieber ein paar Schenkelklopfer wie in „I'm Just Being Honest“. Schwamm drüber, ihre Spitzbübigkeit stand den Kalifornieren schon immer am besten. Wie damals eben bei der „Hash Pipe“. „High As A Kite“ ist ein Lied, dass in dieselbe Kerbe schlägt. Zu verschrobenen Gitarrensounds begeben sich Weezer auf einen Höhenflug, ob nun auf Droge oder nicht ist da schon wurst. Doch die Luft da oben sollte man genießen, so hoch hinaus geht es auf dem „Black Album“ nur selten.

„The Prince Who Wanted Everything“ ist ein weiteres Aufbäumen: ein wenig rätselhaft, mit vom Beat getragenen Riffs und Mitwipp-Momenten. Kein Stück für die Ewigkeit, aber immerhin. Was man anfangs nicht glauben mag: „Hasta Luego“, das wiederholte Intro aus dem Opener „Can't Knock The Hustle“, hat sich wie keine andere Stelle des Albums irgendwo zwischen beiden Ohren festgenagt. Hier funktioniert der Funk-Pop, der viele der neuen Songs prägt. Die sonstigen Belanglosigkeiten aus Drumcomputern und Synthesizern sind dagegen keine Bereicherung für die sonst so bunte Weezer'sche Farbpalette.