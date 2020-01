Die Lumpenkapelle Aitrach ist unter vielen anderen Musikgruppen für die musikalsiche Unterhaltung zuständig. (BR / Ralph Wilschewski)

Des einen Schloss in Veitshöchheim istdes anderen Stadthalle in Memmingen. Hinter den absoluten Quotenrennern aus Franken (Sendung am 14.02.) brauchen sich die bayerischen Schwaben mit ihrer dreistündigen Prunksitzung „Schwaben weissblau, hurra und helau“ eine Woche zuvor keineswegs zu verstecken. Immerhin kratzen sie regelmäßig an der Zwei-Millionen-Zuschauer-Marke. Die Bayerisch-schwäbische Sitzung gibt's bereits zum 17. Mal, die Mischung aus Kabarett, Tanz und Gesang wird wie immer musikalisch von den AllGeiern begleitet. Als Sitzungspräsident führt BR-Musikmoderator Georg Ried durch den Abend und sorgt mit dem Elferrat des Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsverbandes für die Einhaltung des Protokolls. Zahlreich vertretene Politiker aus den Ministerien, dem Landtag und von lokaler Ebene wollen beweisen, dass sie Spaß verstehen, wenn ihnen der närrische Spiegel, sprich: die Kamera vor die Nase gehalten wird.