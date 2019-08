Für Karsten (Sebastian Hülk) beginnt nach dem Zwischenfall auf der Party ein langes Martyrium in kleinstädtischer Enge. (WDR/Emre Erkmen/2015 EEE Productions)

Eine unerwartete Tote bringt Karstens Leben durcheinander. Gerade noch hat der Mittdreißiger mit Freunden in seiner Wohnung gefeiert, nun liegt die letzte Besucherin leblos auf dem Boden. Karsten will noch Hilfe holen, macht aber alles falsch. Und plötzlich ist alles anders: „Auf einmal“ heißt der Film von Asli Özge aus dem Jahr 2016. Die aus Istanbul stammende Regisseurin wirft Karsten aus den geordneten Bahnen seiner beschaulichen Kleinstadtexistenz und zeigt mit größter Sorgfalt, wie Misstrauen seine toxische Wirkung entfaltet. Das Erste wiederholt das beeindruckende Werk nun zu mitternächtlicher Stunde.

Karsten, von Sebastian Hülk mit bewundernswerter Ambivalenz gespielt, wird kalt erwischt. Anna (Natalia Belitski) kam ohne Einladung auf Karstens Party. Er kannte sie nicht einmal. Am Ende des Abends küsst er sie. Dann rennt er zur Klinik; die ist aber geschlossen in der Nacht. Er rennt zurück nach Hause und ruft den Notarzt. Hätte er früher die 112 gewählt, wäre Anna vielleicht noch am Leben.

Laura (Julia Jentsch) und Karsten (Sebastian Hülk) entfremden sich voneinander. (WDR/Emre Erkmen/2015 EEE Productions)

Vielleicht aber auch nicht. Asli Özge lässt vieles in der Schwebe. Auch Karsten scheint mehr zu wissen als das Publikum. Ein Kniff, der die Zuschauer an ihn fesselt. Es bleibt einem gar nichts anderes übrig, als mit Karsten mitzufühlen - obwohl er wahrlich kein Sympathieträger ist: immer etwas zu arrogant, immer etwas zu forsch, immer etwas zu absonderlich.

Seine Freunde wenden sich von Karsten ab. Sie sind Wohlstandskinder, die sich in ihrem bürgerlichen Käfig eingerichtet haben. Sie spekulieren und tuscheln. Aus Gerüchten machen sie Fakten, Halbwahrheiten werden zu Gewissheiten erhoben - nur um sich im Fall einer Verurteilung nicht gemein gemacht zu haben mit ihrem Freund.

Universelle Fragen

Auch seine Freundin Laura (Julia Jentsch) verlässt ihn - Karsten hat keinen Rückhalt, keine Unterstützung. Jeder ist sich selbst der Nächste. In der Krise und in Stresssituationen offenbart sich das Wesen des Menschen. Die Wohlstandskinder zeigen ihre hässlichen Fratzen.

Dass der Film in Altena spielt, passt ins kreative Konzept. Die zwischen Hügeln eingezwängte Kleinstadt im Sauerland ist einer jener Orte, die mit ihrer Beschaulichkeit chronisches Unbehagen auslösen und einem die Luft zum Atmen nehmen können. Alles ist dunkel und beengt: Der hervorragende Kameramann Emre Erkmen hält das leblose Leben in Altena in kunstvollen Tableaus fest. Den Himmel zeigt er selten.

Die Regisseurin und Autorin stellt universelle Fragen nach Schuld und Moral, nach Vorverurteilung und Gerechtigkeit, nach Scheinheiligkeit und dem Funktionszwang in der Leistungsgesellschaft. So ist „Auf einmal“ auch ein ganz schön komplexer Film, und nicht alles ist ausgewogen in diesem Mix aus Krimi, Psychothriller, Gerichtsdrama und Soziogramm. Aber er ist mit seiner ruhigen Erzählweise, der bedrückenden Stimmung und vielen Wendungen konsequent und von spannender Eigenwilligkeit.