Rick Astley - Beautiful Life

Zwischen 1987 und 1992 war Rick Astley einer der gefragtesten Menschen der Welt. Mit 21 Jahren wurde der blasse Junge aus der nordenglischen Provinz vom überaus erfolgreichen Produzententrio Stock Aitken Waterman zur Popsensation stilisiert. Die Waffen Astleys: Zum bubihaften Antlitz mit Tolle trug er eine erstaunlich kräftige weiße Soulstimme in der schmalen Brust. Mithilfe von Hits wie „Never Gonna Give You Up“ verkaufte Astley 40 Millionen Alben, bevor er sich 1993 komplett aus dem Musikgeschäft zurückzog. 2016 nahm der Frührentner, dem immer ein bisschen das Image des Plastikstars anhaftete, in seiner Garage das Album „50“ auf. Eine Reihe von Songs zum eigenen runden Geburtstag. Für „50“ schrieb Astley alle Songs selbst, spielte sämtliche Instrumente und produzierte auch. Das Album sprang sensationell auf Platz eins der britischen Albumcharts. Musikalisch jedoch ist der Nachfolger „Beautiful Life“ das bessere Werk.

Aus 40 Millionen Alben werden 20 Millionen Streams: Letzterer Wert addiert das Abspielen des lebensreflektierenden Werkes „50“ im Netz auf. Rick Astley, mittlerweile 52 Jahre alt, ist heute deshalb ein gefragter, angenehm offener Gesprächspartner. Kaum einer kann das Starwesen der 80-er so gut mit dem komplett veränderten Musikbusiness von heute vergleichen - ohne dabei von Erfahrungen der ereignisreichen „Zwischenzeit“ abgelenkt zu werden. Doch natürlich gibt es auch Musik zu hören. Warum das Album „50“ 300.000 mal über den Ladentisch ging, ist tatsächlich schwer zu begründen. Man hört dem etwas altmodischen Pop mit Gospel-Attitüde (eine Stärke des Albums) an, dass der Produzent mit grober Hand daran schraubte, weshalb es die ein oder andere Schwäche in Sachen Arrangement und Sound aufweist.

Nicht nur die Tolle ist noch da - auch ansonsten hat er sich gut gehalten: Rick Astley, einer der größten Popstars der späten 80-er, ist wieder zurück im Geschäft - und macht fast alles selbst. (Rankin)

Auch „Beautiful Life“ ist nun wieder in Astleys Eigenregie entstanden, obwohl der Comebacker sicher so manchen Star-Songschreiber oder „Soundveredler“ für sein Projekt hätte gewinnen können. Astley ist einem Pop treu geblieben, den man mitsingen möchte und dessen größtes Gut die Geburt eines Ohrwurms ist. Das hört man allen zwölf neuen Stücken an. Und der Brite besitzt offenbar auch ohne Hitproduzenten das Talent, aus seiner veritablen Soulstimme und konventionellen - aber bestens funktionierenden - Popmelodien Musik zu erschaffen, die sich im heutigen Popradio nicht verstecken muss.

Würden dramaturgisch gefällige Old-School-R'n'B-Dramen wie „Every Corner“, „Better Togehter“ oder „Empty Heart“ von Adele gesungen, würde man die Dame und ihre Helfer mit Grammys überhäufen. Dabei stehen die Lebensweisheiten des Midlife-Crisis-Bewältigers Astley seinen Jahren viel besser zu Gesicht als Sängern, deren Jugend noch nicht jedes Drama glaubhaft zu reflektieren vermag. Rick Astley, der zuletzt auch als Produzent im mainstreamigen „Radiosinne“ viel dazugelernt hat, ist eine angenehme Popstimme des Jahres 2018. Er singt für Fans von Tom Jones, die zeitgemäß auf weniger Testosteron stehen, sowie für Menschen, die sich schon lange fragten, warum Soul-Diven eigentlich immer weiblich sein müssen.