En Vogue - Electric Café

14 Jahre sind in der Musikwelt eine Ewigkeit, gerade in Zeiten zunehmender Digitalisierung. Seit 2004 hat sich derart viel verändert, dass die Rückkehr von Cindy Herron-Braggs, Terry Ellis und Rhona Bennett definitiv ein mutiger Schritt ist. Die junge Hörerschaft wird sich vermutlich gar nicht mehr an Megahits wie „Free Your Mind“, „Never Gonna Get It“ oder „Whatta Man (feat. Salt-N-Pepa)“ erinnern, die auf das Konto von En Vogue gehen. Trotzdem wollen die drei „Funky Divas“, die zu den erfolgreichsten Musikerinnen der 90er-Jahre gehörten, es nun mit „Electric Café“ noch einmal wissen.

En Vogue haben über 20 Millionen Alben verkauft, sieben MTV Video Music Awards gewonnen, und sie wurden vom „Billboard Magazine“ zur zweiterfolgreichsten Gruppe der 1990er-Jahre gekürt. Damit war das R'n'B-Trio, das 1988 in Oakland, Kalifornien gegründet wurde, auch Wegbereiter für nachfolgende Girlgroups wie TLC oder Destiny's Child. Der digitale Wandel ist jedoch nicht an En Vogue vorbeigezogen, immerhin können sie im Zahlenwerk des Erfolgs auch noch 30 Millionen Streams und 26 Millionen Youtube-Views verbuchen.

14 Jahre nach ihrer bisher letzten Platte liefern En Vogue mit "Electric Café" ein beachtliches Comeback-Album. (Entertainment One)

Damit ist aber auch klar, dass die Erwartungen an das neue, siebte Album enorm groß sind. Mit der Produktion des Albums wurden Raphael Saadiq (Solange Knowles, D'Angelo), Dem Jointz (Rihanna, Janet Jackson) und die langjährigen Wegbegleiter Denzil Foster und Thomas McElroy beauftragt. Ein Gastauftritt von Snoop Dogg („Have A Seat“) rundet die Rückkehr geschmeidig ab. Der Aufwand hat sich gelohnt, sofern man gleichermaßen mit alten Soul-Referenzen aus den 1960-ern und mit modernem Electropop etwas anfangen kann. Stimmlich bewegen sich Herron-Braggs, Ellis und Bennett mit ihren Solos und Chören natürlich auch noch immer auf höchstem Niveau.

Aber es ist auch die gekonnt üppige, abwechslungsreiche Produktion, die „Electric Café“ zu einem gelungenen Comeback-Album machen. Moderne, beatlastige R'n'B-Songs wie „Rocket“ wechseln sich mit funky Electropop („Electric Café“) und klassischem Songmaterial im En-Vogue-Stil ab („Blue Skies“). Ob En Vogue mit „Electric Café“ großen Eindruck auf die jungen Dancepop-Szene machen können? In jedem Fall liefern sie hier ein unterhaltsames, klanglich perfektes Album - und wer derart viel Erfolg im Rücken hat, darf sich in auch damit schon völlig zufriedengeben.