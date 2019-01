Die Geissens machen Urlaub auf Sizilien. Dort machen ihnen nicht nur die heißen Temperaturen zu schaffen ... (RTL II)

Endlich wieder zurück in St. Tropez: Dort wo die meisten Menschen Urlaub machen, leben die Geissens. Nach ihrer Weltreise zurückgekehrt, steht erst einmal Arbeit an. Schließlich kommen per Lastwagenlieferung eindrucksvolle Skulpturen für die Verschönerung der Villa Geissini an. Die riesigen Kunstwerke auf das Anwesen zu transportieren, ist aber gar nicht so leicht. Vor allem ein sechs Meter großes Krokodil stellt Robert und seine Familie vor eine Herausforderung.

Aber was wäre das Jetset-Leben der Geissens, wenn auf Arbeit nicht umgehend wieder Erholung warten würde. Deshalb geht es für die Familie an Bord ihrer Yacht „Indigo Star“ nach Sizilien, wo sie sich in den besten Restaurants bewirten lassen und ein mysteriöses Luxusanwesen besuchen. Doch die heißen Temperaturen auf der Südseeinsel machen der Familie zu schaffen. Mit einem Zaubertrick wollte Carmen ihre Tochter Shania eigentlich überraschen, doch das geht gehörig nach hinten los. Wäre das nicht genug, brodelt auch der Stromboli. Müssen die Geissens ihren Sizilien-Urlaub wegen des Vulkans etwa abbrechen?

Gerade erst von ihrer Weltreise zurückgekehrt, erwartet die Geissens daheim in St. Tropez Arbeit. Der Grund: Imposante Statuen, die zur Verschönerung der Villa Geissini geliefert werden. (RTL II)

Was auf dem Urlaubstrip der Geissens noch passiert und ob Shanias Modelkarriere einen plötzlichen Aufschwung erfährt, ist in einer Doppelfolge von „Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie“ am Montag, 21. Januar, 20.15 Uhr, bei RTL II zu sehen.