Das Highlight der heutigen Folge: Familie Geiss ist zu Gast bei einer sizilianischen Fürstin und Mafia-Widersacherin. (RTL II)

Allein gegen die Mafia? In der neuesten Ausgabe des Reality-TV-Formats „Die Geissens“ besucht die titelegebende Millionärsfamilie die italienische Insel Sizilien. Berühmt-berüchtigt ist das Eiland für den dort nach wie vor stark präsenten und mächtigen Mafia-Zweig „Cosa Nostra“. Doch eine sizilianische Fürstin bietet der Verbrecherorganisation seit Jahren die Stirn - und lädt die Geissens nun in ihre mondäne Villa ein! Um sich vor ihrer royalen Gastgeberin nicht die Blöße in Sachen Etikette zu geben, muss die Familie rund um Robert und Carmen Geiss zuvor noch einen Benimmregel-Crashkurs absolvieren - ob dies wohl Erfolg verspricht?

Neben dem Besuch bei der Fürstin stehen noch weitere interessante Aktivitäten auf dem Programm: So lädt Familienoberhaupt Robert seine Frau und die beiden Töchter zu einer besonderen Beauty-Kur ein. Sie wollen herausfinden, ob ein nach Schwefel stinkendes Schlammbad wirklich der Schönheit dienlich ist. Auch ein Ausflug in einen Vulkanpark und ein kulinarisches Schmankerl von Mama Carmen im Hafen von Palermo sollen den Urlaub der luxusverwöhnten Familie verschönern.

Da staunen die Geissens: Die Millionärsfamilie ist auf Sizilien zu Gast bei einer Fürstin, die der Mafia seit Jahren den Kampf angesagt hat. (RTL II)

