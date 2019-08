Könnte dank Telltale-Wiederaufstehung bald seine Rückkehr auf den Zocker-Bildschirm finden: die Adventure-Reihe "Wolf Among Us". (Telltale Games)

Erst vor einigen Monaten musste der auf Adventure-Rerien in Episodenform spezialisierte US-Entwickler und -Hersteller Telltale Games Konkurs anmelden. Serien wie die Games-Umsetzung zu Kirkmans Comic-Serie „The Walking Dead“, „Batman“ oder „Wolf Among Us“ waren nicht mehr zugkräftig genug. Darüber hinaus hatte es das Unternehmen versäumt, lukrative Standbeine in anderen Spiele-Sparten zu etablieren.

Nun feiert Telltale sein Comeback - und zwar unter neuem Eigentümer: Die Firma LCG Entertainment hat sich die Rechte am Namen Telltale sowie einiger bekannter Marken des Entwicklers gesichert, außerdem sind auch einige Mitarbeiter des ehemaligen Teams wieder mit von der Partie. Neue Studio-Chefs sind Jamie Ottilie und Brian Waddle, die den Fortbestand der Firma mithilfe von Beratern und Investoren sichern wollen. Der neue Sitz des Unternehmens liegt in Malibu, außerdem wird eine Zweigstelle im kalifornischen Corte Madera eingerichtet, in der sich Ottilie um Studio-Management und Technologie kümmert. Sein Kollege Waddle ist für den Geschäftsbetrieb und die Finanzen verantwortlich.

Auch die Rechte an "The Walking Dead" bleiben beim wiederbelebten Entwickler Telltale Games. (Telltale Games)

Dem US-Magazin „Polygon“ zufolge hat Telltale die Rechte von „Wolf Among Us“, „Batman“ und „Puzzle Agent“ retten können, „The Walking Dead“ und „Stranger Things“ sind allerdings nicht mehr verfügbar. Weiterhin will LCG prüfen, ob noch weitere abgelaufene Marken-Lizenzen wieder reaktiviert werden können.