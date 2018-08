Tash Sultana - Flow State (Sony Music)

Gender-Fluidität ist im Gegensatz zu Genre-Fluidität selten eine Marketing-Strategie und muss ernst genommen werden. Tash Sultana kann nichts anfangen mit den starren Kategorien „Mann“ und „Frau“; das Pronomen „sie“ wird im Folgenden allein aus Gründen der Leserlichkeit verwendet. In der Musik ist Tashs non-binäre Geschlechtsidentität zwar nicht direkt zu hören, sie hat aber durchaus damit zu tun. Ja, Tash ist ein Tomboy. Tash spielt auch seit ihrem dritten Lebensjahr jeden Tag Gitarre. Wie viele berühmte Gitarristinnen kennen Sie? Nach Joan Jett muss man lange nachdenken. Tash lässt sich mit keiner Schablone der Pop-Musik nachzeichnen.

Tash Sultanas Talente sind divers und werden auf dem Debütalbum „Flow State“ konsequent ausgespielt. Nicht nur jeder Gitarrenschlag, auch jeder Drum-Loop, jedes Quietschen eines Blasinstruments und jedes andere Geräusch, das man zu hören bekommt, wurde von dem australischen Ausnahmetalent selbst erzeugt und arrangiert.

Musikalisch und auch als Persönlichkeit gehört Tash Sultana zum Modernsten, was die Popwelt aktuell zu bieten hat. (Sony Music)

Mindestens ebenso divers sind die musikalischen Einflüsse. Auf „Mystik“ kommt eher Carlos Santana, auf „Murder To The Mind“ eher Joe Satriani zum Vorschein. Auf „Salvation“ wiederum erinnert die Melodieführung an Soul und R'n'B, während Tash von dem langen Weg singt, den sie noch vor sich hat, und davon, dass sie auf der Reise keine romantischen Komplikationen braucht: „I found myself between the dirt and desperation / I don't need you for my own validation.“

Jeder dieser Tracks ist eine musikalische Achterbahnfahrt. Eine Achterbahnfahrt, auf der man sich nur sicher fühlt dank durchgehender Funk-Grooves und des oft beeindruckenden, aber immer Song-dienlichen Genudels, das Tash auf den Fender-Gitarren betreibt. Sie umgeht die Versuchung, der viele Gitarren-Wunderkinder von Bonamassa bis Vai schon erlegen sind und sich damit dem ganz großen Publikum versperrt haben: die flinken Finger über den Song zu stellen. Dass Tashs langer Weg demnächst ein bequemeres Plateau erreicht, scheint deshalb sehr wahrscheinlich.

„I had a plan you see“, heißt es in „Harvest Love“, einem Track, auf dem Tashs Stimme mehrfach zwischen brüchigem Hauchen und kraftvollem Schmettern hin und her pendelt. Die wilde Assoziationskette aus Sounds und Attitüden mag manchem Hörer vielleicht etwas zu viel sein, gelungen ist dieses Debüt aber doch: „Flow State“ ist eine besessene One-Person-Show, die 60 Minuten lang nie aufhört, zu überraschen, zu unterhalten und zu bewegen. Das kann auf der offenen Bühne eines Jazz-Clubs ebenso funktionieren wie vor einem riesigen Festival-Publikum. Von der Straßenmusik zum Pop-Star - der Plan geht auf.