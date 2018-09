Jürgen Simmel (Hinnerk Schönemann) und Marie Brand (Mariele Millowitsch) ergänzen sich bestens, wenn es um die Lösung verzwickter Fälle geht. Eine junge Frau wurde erschlagen aufgefunden - dieser Fall lässt die Kommissare in die Tiefen der Psychologie und in die Kampfkunst der Samurai eintauchen. (ZDF / Guido Engels)

Für das eingespielte Kölner Ermittlerpaar Marie Brand und Jürgen Simmel (Mariele Millowitsch, Hinnerk Schönemann) gilt es diesmal , in „Marie Brand und das Verhängnis der Liebe“, den Mord an der jungen Assistentin eines angesehenen Psychotherapeuten aufzuklären. Als bei einem amtlichen Praxisbesuch der beiden der Patient Detlef Stelzer (Aljoscha Stadelmann) plötzlich flieht, gerät dieser unter dringenden Mordverdacht. In Stelzers Wohnung werden denn auch Fotos und Kleidungsstücke der Ermordeten gefunden. Marie Brand kommt aber auch der Psychotherapeut (Peter Jordan) selbst äußerst seltsam vor. Dieser behauptet zunächst, Stelzer könne keinesfalls der Täter sein, liefert dann aber jede Menge Beweise für dessen Schuld. Ein herausragend besetzter Köln-Krimi, der abermals Kniffelei und Humor geschickt miteinander verbindet. Brand und Simmel machen auch in der 23. Folge Spaß.