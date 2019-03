Die Aussöhnung der Patriarchen Lorenz Huber (Max Herbrechter, rechts) und Sebastian Leitner (Walter Sittler, links) steht bevor. Ein Liebesspiel zwischen Marie Huber (Catherine Bode, dritte von links) und Georg Leitner (Thomas Unger, zweiter von links)hat Folgen. Aber auch die Gefühle zwischen Marie und ihrer Jugendliebe Florian Leitner (Matthi Faust) brechen auf, während Lisa Huber als Juristin (Theresa Scholze, dritte von rechts)den Streit zu schlichten versucht. (ARD Degeto / Tom Trambow)

Nach eher magerer Ouvertüre im Mai 2018 (3,6 Millionen) geht die Degeto-Voralpensaga aus dem Allgäu jetzt in die dritte und vierte Runde. Ausgerechnet mit Georg (Thomas Unger), dem Sohn des mit den Hubers verfeindeten Nachbarn Leitner (Walter Sittler), ist die Marie (Catherine Bode) ins Heu gegangen. Der Umgang mit der Frucht dieser Stadl-Balzerei gestaltet sich in Folge drei mit dem Titel „Schwesternliebe“ äußerst kompliziert. Weil die Familienfeindschaft groß ist, wagt Marie nicht, ihrem neuen Freund die Wahrheit zu sagen. Und schon gleich gar nicht ihrem Vater, dem Huberbauer (Max Herbrechter), der vor vielen Jahren den kleinen Sohn des Nachbarn Leitner betrunken über den Haufen gefahren hat.

Während sich die Väter nach nunmehr 20 Jahren schon wieder fast versöhnen, halten die Spannungen zwischen den Jüngeren an. Die Leitners wollen den Hubers die Wiesen als Bauland nehmen, die diese aus Geldnot an sie verpfändet haben. Wie gut, dass da die andere Huber-Tochter Lisa (Theresa Scholze) aus München ins Allgäu zurückkehrt ist. Die studierte Anwältin kann so nämlich ihrer Familie beim Streit um die Almen unter die Arme greifen. Und dann taucht da geich noch ein weiterer Anwalt auf, der wiederum nämlichem Georg bei der Erlangung des Sorgerechts für seine achtjährige Tochter aus früherer Ehe beistehen will.

Georg Leitner (Thomas Unger) hat ein ernstes Interesse an seiner früheren Erzfeindin Marie Huber (Catherine Bode). Leider wagt sie es nicht, ihm etwas vom erwarteten Kind zu sagen. (ARD Degeto / Guido Engels)

Das alles ist wohl der Serien-erprobten Autorin Brigitte Müller („Der Bergdoktor“, „Freunde fürs Leben“) dann doch ein bisschen zu trübselig erschienen, und so hat sie für den fehlenden Schwung gleich eine hanebüchene Story um zwei eineiige Zwillinge aus Hamburg eingebaut. Valerie Niehaus darf oder muss die zwei Damen ganz alleine spielen. Die eine ist furchtbar schwach und vom beruflichen Stress bis zum Umfallen derangiert, die andere will der hilflosen Schwester selbstlos helfen - in geschäftlichen ebenso wie in privaten Dingen.

Das erbringt ein paar schöne Momente, wenn die Zwillinge Leonie und Lena zugleich im Bild auftauchen - was die neuere Technik nicht alles im Ärmel hat! Ansonsten aber ist dieser Zwillingsplot eine furchtbar langatmige Angelegenheit. Für Leonie / Lena gilt es, ihren Freund endlich zu küssen, um aus dem Frosch einen Prinzen zu machen. Der andere wiederum, Geschäftspartner im Hamburger Restaurant, wird zur partnerschaftlichen Ordnung zurückgerufen.

Marie Huber (Catherine Bode) und Georg Leitner (Thomas Unger) kommen sich bei einem Rollenspiel wieder gefährlich nahe. (ARD Degeto / Tom Trambow)

Was einem beim Drehbuchschreiben für solche Freitagsfilme nicht alles so einfallen kann: Da wird die eilends eingerichtete Kochschule im Allgäuer Stadl in Gedanken mit dem Hamburger Gourmet-Restaurant gekreuzt - und das Sorgerecht für die Tochter mit Poyszenen à la Immenhof. Viele Papiersätze hätten ohne Weiteres Sitcom-Qualitäten. - „Warum ist noch kein Brot gebacken? Gleich kommen die Städter!“ ermahnt etwa der Huberbauer die saumselige Tochter auf der Familienalm. Höchste Zeit für eine Alpen-Comedy, wieder mal. Es müsste ja nicht gleich „Die Gailtalerin“ wie in den Anfängen des Privatfernsehens sein. (Die vierte Folge der Reihe folgt am 03. Mai, um 20.15 Uhr.)