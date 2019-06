Während der Ermittlungen kommen sich Sargento Bevilacqua (Quim Gutiérrez) und Ruth Anglada (Verónica Echegui) näher. (ZDF/Lucas Pintos)

Teneriffa, Gran Canaria und Co. kennt man, La Gomera eher weniger. Dabei gibt die zweitkleinste der Kanareninseln eine herrliche Kulisse ab - nicht nur für die nächsten Ferien, sondern auch für so manches fiktive Verbrechen. Morde im Paradies sind ein beliebtes Sub-Genre der Krimiwelt, wie der spanische Film „Mord auf La Gomera“ abermals beweist. Der Krimi unter Regie des selbst auf den Kanaren aufgewachsenen Regisseurs Andrés Koppel ist bereits der dritte um die beiden Ermittler Sargento Bevilacqua (Quim Gutiérrez) und Virginia Chamorro (Aura Garrido) aus Madrid. Das Zweite zeigt ihn in der „Montagskino“-Reihe als Free-TV-Premiere.

Aus der Hauptstadt werden die beiden auf die Insel gerufen, um einen alten Fall neu aufzurollen: Drei Jahre zuvor fand man einen jungen Mann ermordet in den Wäldern auf. Der Hauptverdächtige, ein Lokalpolitiker, dessen minderjährige Tochter eine Affäre mit dem Opfer hatte, wurde aus Mangel an Beweisen damals wieder gehen gelassen. Auch jetzt, Jahre später, erweisen sich die Ermittlungen trotz Unterstützung durch die lokale Polizistin Ruth Anglada (Verónica Echegui), die schon vor drei Jahren dabei war, als schwierig: Die Inselbewohner hüllen sich in Schweigen, der Hauptverdächtige gibt kaum Auskunft - und überhaupt liegt über dem Idyll eine Atmosphäre aus Feindseligkeiten, Affären und Geheimnissen.