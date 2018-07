Fragen und Antworten

Die längste Mondfinsternis des Jahrhunderts

Tobias Denne

An diesem Freitag ist es soweit: Der Mond tritt in den Kernschatten der Erde ein und färbt sich rot, der Mars ist so groß wie selten. Auch in Bremen und umzu lässt sich dieses Spektakel beobachten.