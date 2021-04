Auguste Viktoria - Die letzte Kaiserin - Do. 08.04. - ARTE: 20.15 Uhr „Auguste Viktoria - Die letzte Kaiserin“

Die letzte Kaiserin: Weit mehr als nur „First Lady“

Franziska Wenzlick

In ärmlichen Verhältnissen geboren, verbrachte Auguste Viktoria 30 Jahre ihres Lebens als die letzte deutsche Kaiserin, bevor sie vor 100 Jahren, am 11. April 1921, im niederländischen Exil starb. Eine ARTE-Dokumentation gewährt nun einen Einblick in das Leben der Monarchin.