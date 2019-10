Ein Sommer an der Algarve - So. 27.10. - ZDF: 20.15 Uhr Ein Sommer an der Algarve

Die Liebe der Korallenzüchterin

Hans Czerny

Eigentlich will sich die Meeresbiologin Juli Bergmann (Bea Brocks) an der Algarve nur von einer beruflichen Intrige erholen. Doch dann wird sie von einem dubiosen Investor, dem es angeblich um die Renaturierung der Küste geht, erneut betrogen.