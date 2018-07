Das gab's noch nie in mehr als 30 Jahren "Lindenstraße": Die Seifenoper wird erstmals von einem Live-Orchester begleitet. (ARD / WDR / Thomas Rabsch)

Ob „Harry Potter“, „Herr der Ringe“ oder „Game of Thrones“: Immer mehr Filme und Serien werden mit Live-Orchester und in großen Konzerthallen aufgeführt. Jetzt geht auch die „Lindenstraße“„live in Concert“: Am 2. September wird die Folge „Die Ruhe nach dem Sturm“ von den Musikern des WDR Funkhausorchesters begleitet, live im Großen Sendesaal des Senders in Köln.

„Die mit Spannung erwartete schicksalhafte Episode um Hans Beimer, Anna Ziegler und Helga Beimer können die Gäste im Saal auf einer großen Leinwand verfolgen“, verspricht der WDR. „Gleichzeitig erleben sie das Orchester auf der Bühne hautnah.“

Weihnachten 1985: Die "Lindenstraße" geht auf Sendung. Seitdem wurden mehr als 1.670 Folgen gezeigt. (WDR / Hornung)

Das Erste überträgt das ungewöhnliche Event live um 18.50 Uhr, bei Facebook startet der Livestream bereits um 16.15 Uhr. Vor Ort in Köln werden neben 52 Musikern auch viele Stars aus der „Lindenstraße“ erwartet. Wer live dabei sein möchte, kann unter lindenstrasse.de an einer Karten-Verlosung teilnehmen.