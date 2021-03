Ales besitzt eine übernatürliche Gabe: Die Heldin von "Life is Strange 3" kann die Emotionen anderer erleben, absorbieren und manipulieren. (Square Enix)

In „Life is Strange 3: True Colors“ wird sich einiges ändern - und doch vieles gleich bleiben. Erstmals verzichtet Square Enix auf das Episodenformat und veröffentlicht den neuen Ableger der beliebten Adventure-Reihe stattdessen komplett als Box-Version und digital. Darüber hinaus setzt man auf eine Open World rund um das Bergstädtchen Haven.

Entwickelt wird das Spiel von Deck Nine Games, die bereits für das Prequel „Before the Storm“ verantwortlich zeichneten. Wie Creative Director Zak Garriss verriet, befindet sich „True Colors“ schon seit 2017 in der Entwicklung. „Im Kern geht es in dem Spiel um Empathie - darum, wie wir eine Verbindung zu anderen aufbauen“, versucht er die Geschichte rund um die Protagonistin Alex Chen zu erklären. Die junge Frau besitzt die ungewöhnliche Fähigkeit, die Emotionen anderer zu erleben, zu absorbieren und zu manipulieren.

Alex' Bruder stirbt bei einem Unfall. Sie macht sie auf die Suche nach den Schuldigen. (Square Enix)

Als ihr Bruder bei einem augenscheinlichen Unfall stirbt, muss Alex ihre unberechenbare Kraft akzeptieren, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Dabei stößt sie auf eine Vielzahl dunkler Geheimnisse, die in ihrer Heimatstadt im Verborgenen liegen.

„Life is Strange: True Colors“ soll am 10. September 2021 für PlayStation5, PlayStation4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC (Steam und Windows Store) und für Google Stadia erscheinen.