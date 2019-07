Von der Großstadt verschluckt: Thom Yorke erkundet auf "Anima" das eigene Unterbewusstsein und erklärt dabei auch viel über die moderne Welt, in der wir leben. (XI / Beggars / Indigo)

Es wird anstrengend, creepy, deprimierend, vielleicht fängt es auch an zu regnen - das weiß man schon vorher, wenn Thom Yorke neue Musik veröffentlicht. Aber es winkt eben auch immer die Chance auf große Kunst. Nachdem er sich mit dem Soundtrack zu „Suspiria“ (2018) in einen psychotischen Albtraum stürzte, der aber nicht sein eigener war, leuchtet Yorke nun wieder die dunkelsten Ecken seiner eigenen Seele aus. „Anima“ ist ein intensives Album, auf dem man Musik nicht nur hört, sondern unmittelbar erlebt, wie Musik Gefühle erzeugt und transportiert. Es geht um Beklemmung, Ohnmacht, Verzweiflung - typische Thom-Yorke-Themen eben. Ein Glück, dass der Radiohead-Frontmann nicht nur ein ewig Gepeinigter ist, sondern auch ein Romantiker.

Boris Johnson sei ein Lügner „mit einem blöden Haarschnitt“, indirekt bezeichnete Thom Yorke den (vielleicht) nächsten britischen Premierminister sogar als „Clown“: Wenn Thom Yorke in Interviews seine Meinung über all den Irrsinn in der Welt kundtut, wie hier zuletzt bei „Beat 1“, dann gibt es keine Missverständnisses. Seit jeher wird der inzwischen 50-Jährige als schlechtes Gewissen eines jeden vernünftigen Menschen geschätzt - als jemand, der genau hinsieht und im Zweifel auch unpopuläre Meinungen intelligent vertritt (siehe auch: Israel/Palästina, BDS, kultureller Boykott).

Wenn Thom Yorke Musik macht, kommen seine Botschaften eher verklausuliert und kryptisch daher. Der Brexit kann beim Hören von „Anima“ mitgedacht werden, auch Klimawandel, Kapitalismus und die sozialen Medien ärgern Yorke - wirklich greifbar werden diese Themen auf seinem dritten Soloalbum aber nicht. „Anima“, benannt nach einem Konzept des Psychologen Carl Gustav Jung, interessiert sich vielmehr für das Unterbewusstsein und das, was Technokratie und soziale Dissoziation dort anstellen.

Ängste und Sehnsüchte

„No body, no body / It's not good, it's not right“, singt Yorke mit gewohnt dünner Stimme auf dem Opener „Traffic“, und „I can't breathe, I can't breathe / There's no water, there's no water“. Kein Wasser, keine Körperlichkeit, nur ein Gefühl, dass etwas nicht stimmt. An anderer Stelle fühlt er sich von der Großstadt verschluckt („Last I Heard“), oder er fantasiert davon, seine eigenen tanzenden Füße zu verspeisen („Not The News“). Die Texte sind weder komplex noch sehr erhellend, sie haben aber doch etwas Existenzielles an sich und verstärken das vage Gefühl von Überwältigung und Kontrollverlust, das „Anima“ von der ersten Sekunde an prägt und auszeichnet. Begleitend zum Album drehte Yorke mit Paul Thomas Anderson einen 15-minütigen Netflix-Film, zu dessen Beginn man Yorke in einer U-Bahn sieht - inmitten vieler grau gekleideter Figuren, die kunstvoll choreografiert vor sich hin dösen. Yorke hat große Mühe, nicht selbst ein Teil des gleichförmigen, sinnlosen Treibens zu werden.

Von klassischen Songstrukturen hatte sich Thom Yorke schon mit Radiohead früh verabschiedet, von der Rockmusik sowieso. Auf „Anima“ vertieft er sich nun mehr denn je in einen immersiven, organischen Electrosound, der lebt und atmet, der pumpt und tänzelt und den Gesang oft bis zu einem Punkt absorbiert, an dem man kaum noch ein Wort versteht. Es fiept und rauscht, und über allem stehen die Bässe, die viele Songs dominieren. Ansonsten gibt es wenig, an dem man sich in diesen sanft dystopischen Sequenzen festhalten könnte.

Für Nebenbei-Hörer ist „Anima“ deshalb so unerträglich wie alles andere, was Thom Yorke in den letzten Jahren veröffentlichte, und auch für eingefleischte Fans wäre dieses Album wohl schwer auszuhalten, würde Yorke zwischen seinen Ur-Ängsten nicht auch ein paar Ur-Sehnsüchte entdecken und herausarbeiten. „Where's that love you promised me?“, fragt er eine „gottverdammte Maschine“ in „The Axe“; in „Runwayaway“ geistert im Hintergrund ständig eine Stimme umher, die nach „echten Freunden“ sucht. Ab und zu gibt es dann tatsächlich auch lichte Momente, die bei all dem Frust auf „Anima“ geradezu erlösend wirken. Etwa in „Dawn Chorus“, dem ruhigsten und aufgeräumtesten Stück des Albums: „In the middle of the vortex the wind picked up / Shook up the soot from the chimney pot / Into spiral patterns of you, my love“. Echte, zwischenmenschliche Nähe, vielleicht sogar Liebe - das ist es, was Thom Yorke sucht. Oder zumindest das Gefühl, nicht ganz so allein zu sein.