Ein eingespieltes Team: Hugo Egon Balder (Mitte) moderiert die neue Rateshow "Genial oder daneben" am Vorabend bei SAT.1. Wigald Boning und Hella von Sinnen gehören weiterhin zum Rateteam. (SAT.1 / Willi Weber)

Schuld ist, natürlich, Corona. Aber sicher nicht allein. SAT.1 hat sich entschieden, seine Vorabend-Ratesendung „Genial daneben - Das Quiz“ in Rente zu schicken. Und es durch „Genial oder Daneben?“ zu ersetzen. Es ist die nächste Variation der erfolgreichen Marke, die vor 17 Jahren etabliert wurde. Dass diese Schaden nehmen könnte oder falsche Erwartungen geweckt werden könnten, ist dabei nicht von der Hand zu weisen. Denn anders als das grandiose Comedy-Improquiz folgt auch der zweite Ableger doch eher strengen Regeln und hat mit dem anarchistisch angehauchten Original nur noch wenig zu tun.

„Genial daneben - Das Quiz“ startete vor zwei Jahren bei SAT.1, lief werktäglich am Vorabend und wurde von Hugo Egon Balder moderiert. Zum Rateteam gehörten regelmäßig Wigald Boning, Hella von Sinnen und zuletzt auch Ruth Moschner, die ab und an Hella von Sinnen ersetzte. Zusammen mit zwei weiteren prominenten Gästen musste das Team unterhaltsame Quizfragen von sechs Kandidaten per Multiple Choice richtig lösen. Gelang dies nicht, erhielt der Kandidat 500 Euro und im Finale die Chance auf 5.000 Euro. Lag das Team richtig, erhielt per Losverfahren ein Gast aus dem Publikum 500 Euro. Bis zuletzt wurden neue Folgen der Show gezeigt, die allesamt noch vor Corona aufgezeichnet wurden.

Das Rateteam gibt den beiden Kandidaten seine Empfehlungen mit auf den Weg. im besten Fall sind in der neuen Vorabendshow 6.000 Euro zu gewinnen. (SAT.1 / Willi Weber)

Jetzt aber ist kein Publikum mehr zugegen im Studio in Köln Ossendorf. Und nachdem auch die Quoten der Vorabendshow die Senderverantwortlichen nicht wirklich zufriedenstellen konnten, wurde die neue Aufzeichnungssituation zu einer inhaltlichen Neuausrichtung genutzt. „Genial oder Daneben?“ heißt es jetzt also ...

Leider mit dabei: der „künstliche Beifall“

"Genial oder daneben" läuft werktags bei SAT.1, jeweils ab 19 Uhr. (SAT.1 / Willi Weber)

Was zunächst auffällt: das umgebaute Studio, dazu Glasscheiben zwischen den vier Mitgliedern des prominenten Rateteams und immer wieder der fürchterliche „künstliche“ Beifall eines imaginären Studiopublikums. Das neue Ratekonzept geht so: Zwei Kandidaten, in der Auftaktfolge ist es ein Ehepaar, haben die Chance, maximal 6.000 Euro zu gewinnen. Dazu stellt Hugo Egon Balder den vier Mitgliedern des Rateteams, zu dem auch wieder die Stammgäste Wigald Boning und Hella von Sinnen gehören, sechs möglichst originelle Fragen, zu denen es jeweils drei Antwortmöglichkeiten gibt. Nach im besten Fall amüsanter Diskussion entscheidet sich jeder Einzelne aus dem Rateteam für eine mögliche Antwort und gibt somit den zwei Kandidaten eine Empfehlung mit auf den Weg. Innerhalb von 20 Sekunden müssen sie sich dann im besten Fall für die richtige Antwort entscheiden. Dann winken pro Frage 500 Euro. Am Ende besteht die Möglichkeit bei einem Zahlenschätzspiel, die gewonnene Summe noch zu verdoppeln.

Nicht mehr als eine dezente Überarbeitung der alten Idee also, mit der SAT.1 am Vorabend punkten will. In der Auftaktfolge sind Moderatorin Jana Ina Zarrella und Sänger Max Mutzke zu Gast. Noch ein kleiner Anschmecker: Gefragt wird unter anderem, warum der Zoo im chinesischen Louhe im Jahr 2013 vorübergehend geschlossen wurde. A) Die Zebras hatten bei Regen ihre Streifen verloren. B) Der Löwe hatte gebellt. C) Der Alligator hatte über Nacht verdächtig zugenommen. Wer Spaß an solcherlei amüsanten Quizfragen hat, dem sei „Genial daneben, zum Dritten“ ans Herz gelegt.

Das Kölner Studio wurde für die Neuauflage der Quizshow umgestaltet. Publikum gibt es keines mehr. Nur sieben Personen sind on air zu sehen. Von links: Wigald Boning, Hugo Egon Balder und Hella von Sinnen. (SAT.1 / Willi Weber)

Derweil bereitet SAT.1 bereits zwei neue Formate für den Vorabend vor. Ab Herbst präsentiert Ruth Moschner mit dem „Buchstaben Battle“ eine Quiz-Show rund um Worte, Buchstaben und Sekunden. Bei „5 Gold Rings“ stellt Steven Gätjen die visuelle Auffassungsgabe und das Wissen seiner Kandidaten auf die Probe.