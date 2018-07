Dirty Projectors - Lamp Lit Prose

David Longstreth ist Dirty Projectors. Amber Coffman wiederum ist kein Teil von Dirty Projectors mehr und auch kein Teil von David Longstreth. Sowohl die romantische als auch die Band-Beziehung der beiden endete, und Longstreth verarbeitete den Verlust der zweiten starken Stimme in seinem Leben und in seiner Musik mit dem Album „Dirty Projectors“. Das war 2017, das war düster und verquer und beladen mit Sounds, die psychotisch klangen. Der positive Aspekt des Trennens und Neuerfindens erklingt nun knapp ein Jahr später komprimiert auf einem weiteren Album. Denn „Lamp Lit Prose“ ist plötzlich fröhlich. Wie konnte das passieren?

Es ist ja oft so: Nach dem Schmerz, dessen Verarbeitung einem Rauschzustand gleichen kann, folgt die Erkenntnis, dass das Leben weitergeht. Die Gedanken werden rationaler, die Gefühle müssen nicht mehr in ihrer rohesten Form nach außen gefeuert werden. Es bleibt Zeit für Sätze wie: „I don't know how I'm going to be a better man“. Das singt David Longstreth auf dem neunten Dirty-Projectors-Album gleich auf dem ersten Song „Right Now“. Da unterstützt ihn auch wieder eine starke zweite Stimme - die von Syd, Sängerin von The Internet und Ex-Mastermind des wirren HipHop-Kollektivs Odd Future. In dem Song geht es auch um den Kollaps und den Schmerz, aber right now ist der vorbei, genauso wie die Stille im Herzen. Die Stimmen klingen versöhnlich, werden getragen von subtilen Gospel-Vibes. Die Bläser, Gitarren und Keyboards klingen fröhlich, ja cheesy.

Ein wilder Strauß, schön bunt zusammengemischt: Das ist auch "Lamp Lit Prose", das neue Album der Dirty Projectors. (Jason Frank Rosenberg)

Überhaupt: die Instrumente! David Longstreth vereint auf „Lamp Lit Prose“ unzählige von ihnen, lässt sogar irgendwann eine Mundharmonika erklingen. Dominant bleibt aber vor allem seine Gitarre, der er die abenteuerlichsten Töne entlockt. Man will trinken zu dieser Musik, von Party zu Party ziehen, bis irgendwann die Sonne aufgeht und das Vitamin D dem Körper einen neuen Energieschub gibt. Longstreth schafft es tatsächlich auch, Sätze wie „I feel Energy“ cool klingen zu lassen. Der gleichnamige Song, in dem dieser Satz wieder und wieder gesungen wird, entwickelt sich zwischenzeitlich zum Disco-Joint, zerlegt sich dann aber selbst in eine experimentelle Überlagerung von Sounds.

„Lamp Lit Prose“ unterstreicht vor allem, was für ein guter Musiker und Sogwriter Longstreth eigentlich ist. Er hat es geschafft, innerhalb eines Jahres ein fröhliches und ein verzweifeltes Album zu veröffentlichen. Beide sind gleichwertig, gleich gut, ähnlich experimentierfreudig. Wer sie beide hintereinander hört, der kennt David Longstreth.