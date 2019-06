Auch mit 52 Jahren ist Heather Nova noch eine Ausnahmeerscheinung in der Singer/Songwriter-Welt. Mit "Pearl" veröffentlicht die bermudische Musikerin bereits ihr zehntes Album. (Omn Label Services)

Eigentlich hatte Heather Nova nicht geplant, zum 25. Geburtstag ihres zweiten Albums „Oyster“ ein neues Album zu produzieren. Der Fanliebling von 1994 um den Radiohit „Walk This World“ ist bis heute die nachhaltigste Veröffentlichung der bermudischen Singer/Songwriterin - obwohl oder eben weil sie im Vergleich zur restlichen Diskografie pompöser ausfällt. Eigentlich ist Nova nämlich Freundin der Intimität. Bevorzugt schreibt sie ihre Lieder im Verborgenen, abseits vom Trubel der Öffentlichkeit, gerne mit Cello-Begleitung und Akustikgitarre.

Das neue Album „Pearl“ - die Perle zur Auster - entstand im spanischen Hinterland. „Eine Perle ist idealerweise das, was sich nach all den Jahren in einer Auster bildet, die Ansammlung von Erfahrung, geschliffen von Salzwasser und Sand“, heißt es begleitend zu Novas mittlerweile zehntem Langspieler. In einer Selbstfindungsphase zwischen Scheidung und Neuverliebtheit positioniert sich Heather Firth, wie die 52-Jährige mit bürgerlichem Namen heißt, auf den elf Stücken als sensibles, aber selbstbewusstes Alphamädchen.

Musikalische Erinnerungen an eine vergangene Zeit: Heather Novas "Pearl" klingt oft nach dem Singer/Songwriter-Sound der 90er-Jahre. (Vincent Lions)

In jeder Trennung steck ein Neubeginn

Denn in jeder Trennung steckt auch ein Neubeginn: „The Wounds We Bled“, ein rockiger Roadmovie-Song, eröffnet in melancholischem Optimismus eine auditive Reise ins Innere der Nova, was musikalisch auch Fleetwood Mac gut zu Gesicht gestanden hätte. Zusammen mit dem Produzenten Youth, der damals auch „Oyster“ betreute, puzzelt Nova die Versätze ihrer künstlerischen Tiefe in die Jetztzeit. „All The Rivers“ etwa, eine sensitiv-getriebene Aufbruchshymne, nimmt Bezug auf ihre Ursprünge in der Singer/Songwriter-Szene der 90-er, zu der auch Sheryl Crow oder Alanis Morissette gezählt wurden.

„Rewild Me“ tänzelt hingegen sanft und intim über die Membrane, während die Single „Just Kids“ sich mit Schmetterlingen im Bauch in luftige Folk-Gefilde vorwagt. Streicherarrangements, Heather Novas Sepzialität, finden auf „Pearl“ eher als unterstützendes Element statt, Gitarren stehen im Vordergrund. Novas Songs sind immer autobiografisch und persönlich, was Textzeilen wie „When you're broken then you're open/ When you're open then you're living“ noch mehr Tiefe verleiht. Ihr Gesang balanciert zwischen ruhigem Selbstgespräch und fordernder Power-Performance.

So ist „Pearl“ in erster Linie ein Rock-Album. Die Stärken von Heather Nova, ihr voluminöser Gesang und die Agilität an der Gitarre, werden hier hervorragend betont. Allerdings spielen die musikalischen Entwicklungen der letzten 20 Jahre kaum eine Rolle. Natürlich hätten es nicht gleich Dancebeats sein müssen wie damals bei ihrem größten Hit in Deutschland, „Renegade“ (2007, mit dem deutschen House-DJ ATB). Den einen oder anderen modernen Moment werden manche Hörer dennoch vermissen und dieses Album als aus der Zeit gefallen einstufen. Wer weniger kritisch ist, hört hier ein zeitlos gutes Werk, das die Kompositionen und Produktionsstile der 90-er erfolgreich ins 21. Jahrhundert transportiert.