Ayrton Senna, Niki Lauda, Alain Prost und natürlich Michael Schumacher: Sie sind Ikonen des Rennsports. In der Eliteklasse, der Formel 1, haben sie sich mit dramatischen Rennen und waghalsigen Fahrmanövern Legendenstatus erarbeitet. Aber was passiert eigentlich abseits des Rennens? Was geht in den Köpfen der Fahrer vor, bevor sie mit atemberaubenden Geschwindigkeiten über sie Strecken heizen? Und wie hält die Familie der dauerhaften Sorge um die Gesundheit ihrer Lieben stand? Mit der zehnteiligen Doku „Formula 1: Drive to Survive“, deren erster Teil ab 8. März zu sehen ist, wirft Netflix anhand der vergangenen Saison einen seltenen Blick hinter den Rennsport-Zirkus.

Im Mittelpunkt sollen weniger die actionreichen Rennen an sich stehen. Vielmehr liefert die Serie Einblicke in das Privatleben und die Gefühlwelt der Fahrer, ihre Familien und den Teammitgliedern. Produzent der Dokumentation ist James Gay-Rees, der mit Filmen wie „Senna“ und „Amy“ bereits sein Gefühl für authentische Produktionen gezeigt hat. Beteiligt an der Produktion ist auch Paul Martin von Box to Box Films, der sagt: „Die Formel 1 war schon immer eine Welt voller bunter Charaktere und großer Egos, Spannungen und Dramen, Siegen und Tragödien. Aber bisher lag das zu großen Teilen im Verborgenen. 'Formula 1: Drive to Survive' lässt den Zuschauer mitten ins Herz dieser Welt schauen und zeigt, wie es ist, im schnellsten Sport der Welt zu leben.“

Momentan bereiten sich die Fahrer der Formel 1 mit Testfahrten auf die kommende Saison vor. Sie startet mit dem Großen Preis von Australien in Melbourne am 17. März.