Tenacious D - Post-Apocalypto (Smi Col)

Bei Jack Black sind Schauspiel und Musik nur schwer zu trennen. Im Kino schlüpft er gerne mal in musikalische Rollen („School of Rock“). Aus den Musikvideos seiner Band Tenacious D wiederum macht er große Erzählungen mit hohem Schauwert, wobei sich sein langjähriger Freund und Bandkumpane Kyle Gass immer wieder als genialer Gegenpart erweist. Um die beiden schon leicht ergrauten Spaß-Rocker hat sich seit ihrem ersten Album („Tenacious D“, 2001) eine enorme Anhängerschaft gescharrt, die die cineastischen Musikerzählungen abfeiert, auch wenn sie inhaltlich oft am Herrenwitz hängenbleiben. Ihr neustes Projekt „Post-Apocalypto“ erweitert ihren Katalog um mehr Penisinhalte.

Begleitend zur vierten Platte von Tenacious D gibt es auch eine neue sechsteilige YouTube-Serie, und die Geschichte geht so: Nachdem die Menschheit die Erde zugrunde gerichtet hat, treiben sich dort nur noch zweiköpfige Hunde, Höhlenfrauen und Penis-Monster herum. Manche von diesen Ungeheuern gieren nach Oralverkehr („Making Love“), andere trachten dem heroischen Duo (Black und Gass sind hier natürlich wieder die Stars) nach dem Leben („Daddy Ding Dong“). Das Ganze erzählen Tenacious D in 21 Anspielpunkten, von denen jeder zweite erzählend neue Antagonisten einführt.

Weder zweiköpfige Hunde noch Penis-Monster können Tenacious D aufhalten: Kyle Gass (links) und Jack Black stürzen sich auf "Post-Apocalypto" in ein neues musikalisches Abenteuer. (Michael Elins)

Dazwischen gibt es meist kaum zweiminütige Gitarrenstücke, die linear auf das Vorantreiben der Endzeit-Geschichte abzielen, ohne groß im Ohr zu bleiben. Zeit für Refrains ist nicht. Tenacious D entlocken ihren Instrumenten und Stimmbändern immer wieder wunderbare Klänge, doch in dem halbstündigen musikalischen Hörbuch verlieren sie sich ein bisschen so wie die Protagonisten in der unwirtlichen Welt der Postapokalypse.

In Kombination mit der Webserie „Tenacious D in Post-Apocalypto“ machen die Stücke wesentlich mehr Sinn - da werden sie zu abgedrehten psychedelischen Musik-Trips, die mit ihrer Geschwindigkeit perfekt geeignet sind für das Medium YouTube. Wenn Black und Gass vor Aliens performen, um von dem kaputten Planeten gerettet zu werden, erinnert das an große Bandklassiker wie den Song „Tribute“ (2002), ohne allerdings jemals deren Intensität zu erreichen.

Die Geschichte von „Post-Apocalypto“ ist genauso hanebüchen wie die dazugehörigen Zeichnungen von Jack Black dilettantisch sind. Wer nur das Album in die Hand bekommt, der wird sich arg wundern über die Skizzenhaftigkeit der Songs und den Unwillen der Musiker, sich zumindest stellenweise über diesen ganzen Quatsch hinwegzusetzen. Aber an normalen Maßstäben kann man eine Band wie Tenacious D am Ende einfach nicht messen. Vielleicht werden sie sich bei einer tatsächlichen Apokalypse noch als Propheten erweisen. Wer zuletzt lacht, lacht ja bekanntlich am besten. Am lautesten lachen hier für den Moment sicherlich Jack Black und Kyle Gass.