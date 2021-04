Rot steht für Dynamik – so ist es längst nicht mehr das typische Kennzeichen von Sportwagen, sondern auch von solchen E-Dynamikern wie dem mächtigen Audi e-tron Sportback. (Fabian Wilking)

Nur selten tragen Autos ihre Lackfarbe aus Zufall. Wer ein Fahrzeug selbst konfiguriert, will mit der Farbwahl in der Regel auch etwas aussagen. Rot etwa steht seit jeher für Mut und Dynamik. Und dass Grau als Zeichen von Stärke und Widerstandskraft ­überaus ­beliebt ist – in Zeiten der Pandemie verwundert das wenig.

Sollten auch Sie zur Generation Golf gehören, also irgendwann rund um 1970 geboren sein, dann wird Ihnen beim Gedanken an den Traumwagen Ihrer frühen Erwachsenenjahre vermutlich schnell brillantschwarz vor Augen. So sah der, den auf den letzten Metern des alten Jahrtausends alle haben wollten, ja aus: VW Golf, erst III, später dann IV, aus Kostengründen mit dem 1,4-Liter-Benziner basismotorisiert. Aber immer mit schwarzem Lack versehen. Keine längere Wohnstraße, in der nicht wenigstens drei Stück davon standen.

Auch wenn sich der Geschmack geändert hat: Damals wie heute gilt, dass die Farbe des Lacks das Erste ist, das viele Menschen an einem Fahrzeug wahrnehmen. Erst danach kommen Form, Design und Details. Ein bestimmter Farbton kann einem Fahrzeug – auch dann, wenn es sich um ein Massenprodukt handelt –Charakter verleihen und dafür sorgen, dass es hervorsticht. Aktuell ist das etwa zu beobachten an den mattgrauen Lacken, die eine sportliche Note vermitteln sollen und sich quer durch alle Fahrzeugklassen großer Beliebtheit erfreuen.

Mattgraue Lacke sind aktuell schwer angesagt – bei kleineren Fahrzeugen ohnehin, doch auch solche ausgewachsenen Sportlimousinen wie der Kia Stinger GT fahren die Farbe gerne spazieren. (Fabian Wilking)

Immer aber entscheiden sich Neuwagenkäufer bei der Konfiguration für eine Fahrzeugfarbe, von der sie das Gefühl haben, dass sie ihre Persönlichkeit abbildet. Die Wahl der Lackierung soll etwas aussagen: über den Besitzer selbst oder aber seine Beziehung zum Fahrzeug. Und da wären wir flugs auch ganz tief drin in dieser Sache mit der Psychologie – festgehalten von den Experten des Hauses Mazda, die mit ihrer beliebten Hausfarbe „Magmarot Metallic“ eine eigene Markenidentität geschaffen haben.

Markenidentität auf dem Lack: Mit dem auffälligen „Magmarot Metallic“ hat Mazda seine eigene Hausfarbe geschaffen. (Christian Platz)

So vermittelt die Farbe Rot in den westlichen Kulturen Eigenschaften wie Mut und Dynamik, ein dunklerer Blauton hingegen vermittelt gelassene Kultiviertheit. Schwarz steht für Individualität und Selbstbewusstsein, Grün signalisiert Natürlichkeit, Unbeschwertheit und Fröhlichkeit. Leuchtende und lebhafte Farben vermitteln jugendliche Verspieltheit, während neutrale und dunklere Töne eher Eleganz und Zurückhaltung ausdrücken.

Dunkle Blautöne vermitteln laut Farbpsychologie eine gelassene Kultiviertheit. Was immer das sein mag: Damit kann sich ein Fahrzeug wie der Mercedes GLB hervorragend anfreunden. (Fabian Wilking)

Kultur, Traditionen und Werte haben generell großen Einfluss auf die Popularität von Farben. So war Schwarz im Jahr 2020 weltweit die zweitbeliebteste Fahrzeugfarbe. Aber: Während in Europa und Japan mehr als 20 Prozent der Neuzulassungen derart lackiert sind, liegt der Anteil in Südamerika bei nur zehn Prozent, in Indien sogar nur bei zwei Prozent. Weiß führt die Liste in fast allen Regionen der Welt an – mit der Ausnahme Europa.

So sehen Sieger aus: Weltweit ist das reine Weiß die beliebteste Autofarbe, hier vom Honda e vorgeführt. In Europa hingegen ist ein anderer Ton beliebter. (Honda)

Hier erfreut sich seit einigen Jahren Grau großer Beliebtheit. Insbesondere in den Bereichen Mode, Technik und Design ist der Trend ungebrochen. Der amerikanische Farbexperte Pantone hat den Farbton „Ultimate Grey“ sogar zu einer seiner Farben des Jahres 2020 gekürt. Demnach verkörpert der Farbton Stärke und Widerstandskraft, er steht für die Suche nach Wahrheit, Wissen und Weisheit. In ungewissen Zeiten – und davon haben wir ja gerade eine ganze Menge – vermittelt er angeblich ein Gefühl von Beständigkeit und Sicherheit. Dadurch gelingt der Farbe Grau der Spagat, den wir doch alle gerne hinbekommen würden: Sie gilt als zeitlos und modern zugleich.

Und so sieht der Europasieger aus: In der alten Welt geht vielen Käufern nichts über Grautöne, vorzugsweise als Metallic-Lack. Das gilt als so modern wie zeitlos – und das schadet sicher auch nicht beim Wiederverkauf. (Fabian Wilking)

So gilt der Farbton aktuell als die perfekte Wahl für eine langfristige Investition wie ein Fahrzeug. Fast so wie einst ein brillantschwarzer Golf III oder IV.