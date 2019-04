Als sie von der bevorstehenden Geburt erfuhren, machten sich Manu und Konny Reimann sofort auf, zu ihrer Tochter zu fahren. Schließlich wollten die beiden ihren Enkel so schnell wie möglich sehen. (RTL II)

In der neuen Folge „Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben“ ging es am Montagabend drunter und drüber: Janina und Coleman sind Eltern geworden. Natürlich sind Manu, Konny und ihr Bruder Jason sofort angereist, um den neuen Enkel zu bewundern und der frischgebackenen kleinen Familie unter die Arme zu greifen. Und es wird womöglich nicht das letzte Mal sein: Das Paar schließt einen weiteren Nachwuchs nicht aus.

„Janina und ich haben uns immer darüber unterhalten, mehr als ein Kind zu haben, aber wir lassen uns noch etwas Zeit und schauen, wie wir mit Charles zurechtkommen“, schilderte Coleman den Stand der Planungen. „Ein Baby fühlt sich gerade sehr gut an, aber ich weiß dass Janina - und auch Manu - noch ein kleines Mädchen haben möchten.“

Janina und Coleman sind Eltern geworden. In der ersten Folge von "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben" genossen sie die Zeit mit ihrem neugeborenen Sohn Charles. Inzwischen haben sich die beiden schon über ein zweites Kind Gedanken gemacht. (RTL II)

Manu hat auch gleich den ersten Tipp parat: „Ich habe leider den Fehler gemacht, dass ich Janina bei jedem Mucks immer rumgetragen habe. Am Anfang waren es fünf Minuten, dann war's ne halbe Stunde, und am Schluss bin ich zwei Stunden mit ihr durch die Gegend gegangen. Das habe ich bei Jason dann schon nicht mehr so gemacht, und das habe ich dann auch Janina gesagt, dass sie das vielleicht nicht machen sollte.“