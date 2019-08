Die Rolling Stones sind nun offizielle Namenspaten eines Steins auf dem Mars. (Chris Jackson/Getty Images)

Kuriose NASA-Ehrung für die vier Musiker von The Rolling Stones: Ein Stein auf dem Mars trägt nun den Namen der ikonischen Rockband. Das wurde den vier Rocklegenden Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts und Ronnie Wood am vergangenen Donnerstagabend im kalifornischen Pasadena mitgeteilt, kurz bevor sie auf die Bühne traten. Erfahren haben es die Alt-Rocker übrigens von Schauspiel-Superstar Robert Downey Jr. - dieser kündigte nicht nur den Auftritt der Gruppe an, sondern informierte sie und das Publikum zudem noch über die skurrile Würdigung.

Hinter den Kulissen soll er zudem gesagt haben: „Naturwissenschaft mit einer legendären Rockband zu kreuzen, ist immer eine gute Sache“ - selbstverständlich in Anspielung auf seine berühmte Rolle als Marvel-Held und genialer Erfinder Tony Stark aka Iron Man, der selbst ein großer Fan klassischer Rockmusik ist. Die Rolling Stones zeigten sich begeistert über die Namensgebung: „Was für eine wunderbare Art die 'Stones No Filter' Tour zu feiern, die nun in Pasadena ankommt.“ Veranlasst wurde die Ehrung vom Strahlenantriebslabor der NASA, das sich ebenfalls in der kalifornischen Stadt befindet. „Dies ist sicherlich ein Meilenstein in unserer langen und ereignisreichen Geschichte. Ein riesiges Dankeschön an alle bei NASA für die Verwirklichung“, so die Band.

Seine Namensgebung hat der Stein übrigens auch dem Umstand zu verdanken, dass er tatsächlich gerollt ist: Während der Landung des InSight Landers der US-Raumfahrtbehörde auf dem Mars sei der ungefähr Golfball-große Stein von den Schubdüsen vorwärtsgetrieben worden. Der „Rolling Stones Rock“ ist dadurch ungefähr einen Meter über den orange-roten Boden des Planeten gekullert. Ein Geologe der NASA meinte zum Promi-Stein: „Dieser wird wahrscheinlich in nicht vielen wissenschaftlichen Arbeiten erscheinen, aber dafür er ist sicherlich einer der coolsten...“